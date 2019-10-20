Скандал із хором Верьовки і "Кварталом 95": Бородянський вибачився перед Гонтаревою

Міністр України з питань культури, спорту та інформаційної політики Володимир Бородянський вибачився перед ексглавою НБУ Валерією Гонтаревою.

Так він відреагував на скандальний виступ "Кварталу 95", який гумористи присвятили підпалу будинку колишньої чиновниці. Пост із вибаченнями з'явився на сторінці міністра у Facebook.

"Вибачте, Валеріє Олексіївно, мені соромно за Національний заслужений академічний народний хор України імені Григорія Верьовки", – написав він.

Виступ "Вечірнього кварталу" Скрін відео

Нагадаємо, 20 жовтня в мережі з'явилося відео нового концерту "Вечірнього кварталу". Один із номерів гумористів – пісня "Горіла хата", що висміює скандал навколо підпалу будинку Гонтаревої в Києві, – викликав ажіотаж і хвилю критики в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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