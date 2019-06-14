Скандальний собор Філарета: в ПЦУ попередили про радикальні заходи

Почесний патріарх Філарет не має права одноосібно скликати помісний Собор, проведення якого він запланував на 20 червня.
Це означатиме церковне розділення, йдеться в заяві прес-служби Київської митрополії УПЦ (ПЦУ).
"Самовільне і нестатутне проведення зборів невизначеною групою неуповноважених осіб із присвоєнням цьому зібранню назви "Собор" означає церковне розділення та відділення організаторів і учасників таких зібрань від Православної Церкви України з усіма канонічними і юридичними наслідками", — наголошується в заяві.
У ПЦУ нагадали, що УПЦ КП як окреме релігійне об'єднання припинило свою діяльність, приєднавшись до єдиної помісної православної церкви.
Почесний патріарх Філарет
cerkva.info
"ПЦУ не є "митрополією Константинопольського патріархату" і не підпорядковується йому, зберігаючи із Вселенським патріархатом молитовний і канонічний зв'язок, що й інші помісні церкви", — уточнили в ПЦУ.
Також священики зазначили, що Філарет сам скликав Об'єднавчий собор у грудні 2018 року і голосував за його рішення.
"Персональна відмова когось із учасників через декілька місяців після події визнавати рішення Собору, оголошення їх "ситуативними", тобто нібито зробленими зі свідомим наміром ввести когось в оману — не можуть скасувати або призупинити дію цих рішень", — йдеться в заяві.
Від імені митрополита Київського і всієї України Епіфанія ПЦУ закликала всіх ієрархів, духовенство і вірян, не брати жодної участі в заходах і діях, які руйнують єдність церкви.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Почесний патріарх Православної церкви України Філарет заявив, що має намір відновити Київський патріархат.
У відповідь в ПЦУ визнали недійсними будь-які документи і розпорядження від імені УПЦ КП, видані після 30 січня 2019 року.
Також у ПЦУ заявили, що такі дії почесного патріарха руйнують єдність церкви. Єпископ Адріан Кулик-Богдан назвав Філарета "професійним розкольником і бунтарем".
11 червня Філарет оголосив про рішення скликати помісний православний Собор, хоча статут церкви такого права йому не дає.
Також Філарет заявив, що не був ознайомлений із Томосом до його отримання, тому не приймає його.
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