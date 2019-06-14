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Скандальний собор Філарета: в ПЦУ попередили про радикальні заходи

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Почесний патріарх Філарет не має права одноосібно скликати помісний Собор, проведення якого він запланував на 20 червня.

Це означатиме церковне розділення, йдеться в заяві прес-служби Київської митрополії УПЦ (ПЦУ).

"Самовільне і нестатутне проведення зборів невизначеною групою неуповноважених осіб із присвоєнням цьому зібранню назви "Собор" означає церковне розділення та відділення організаторів і учасників таких зібрань від Православної Церкви України з усіма канонічними і юридичними наслідками", — наголошується в заяві.

У ПЦУ нагадали, що УПЦ КП як окреме релігійне об'єднання припинило свою діяльність, приєднавшись до єдиної помісної православної церкви.

Почесний патріарх Філарет

Почесний патріарх Філарет

cerkva.info

"ПЦУ не є "митрополією Константинопольського патріархату" і не підпорядковується йому, зберігаючи із Вселенським патріархатом молитовний і канонічний зв'язок, що й інші помісні церкви", — уточнили в ПЦУ.

Також священики зазначили, що Філарет сам скликав Об'єднавчий собор у грудні 2018 року і голосував за його рішення.

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"Персональна відмова когось із учасників через декілька місяців після події визнавати рішення Собору, оголошення їх "ситуативними", тобто нібито зробленими зі свідомим наміром ввести когось в оману — не можуть скасувати або призупинити дію цих рішень", — йдеться в заяві.

Від імені митрополита Київського і всієї України Епіфанія ПЦУ закликала всіх ієрархів, духовенство і вірян, не брати жодної участі в заходах і діях, які руйнують єдність церкви.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Православна церква України
Особи
Патріарх ФіларетМитрополит Епіфаній
Місце
Україна
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Даешь каждой общине по томасу, а каждой украинской церкви по патриарху!
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Kruglov Alexandr
Kruglov Alexandr
Филька является де-юре руководителем действующего юридического лица - секты раскольников "УПЦ КП". Это юридическое лицо в реестре Минюста Украины не аннулировано, следовательно, оно обладает дееспособностью, то есть способностью самостоятельно осуществлять свою деятельность предусмотренную Уставом этого юрлица. И если Уставом "УПЦ КП" предусмотрено, что её руководитель имеет право созывать заседания высшего органа управления (съезда, собора), то Филька действует в полном соответствии с законом Украины и её Гражданским Кодексом. Он же не собор другой турецкой секты "ПЦУ" созывает, а собор организации УПЦ КП, руководителем которой он официально согласно реестра Минюста и является.
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Grich Lara
Grich Lara
Філарет,як був «совєтським» попом,так і залишився,на превеликий жаль,як то кажуть, пройшов Крим і Рим,а спалився на мідних трубах
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