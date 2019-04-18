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Скандальний син Гладковського купив елітний Ferrari. Фото

2.3тЧитати матеріал російською

Старший син звільненого з посади заступника секретаря РНБО Олега Гладковського придбав собі елітний автомобіль Ferrari GTB 599.

Про це у Facebook повідомив журналіст Олександр Дубінський, зазначивши, що авто 25-річний Ігор Гладковський купив на "гроші, вкрадені в армії".

"Вітаю вас із прекрасним придбанням, яке Ігор Свинарчук-Гладковський зробив на гроші, вкрадені в армії. Це Ferrari GTB 599. VIN ZFFFD60B000161326", – зазначив він.

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Дубінський додав, що власником цього авто є Гладковський Ігор Олегович, 1994 року народження. Журналіст підкреслив, що дорогий спорткар він сфотографував на стоянці "Укрпромінвесту" по вул. Електриків, 29а в Києві.

Ferrari Ігоря Гладковського

Ferrari Ігоря Гладковського

Facebook

Ferrari Ігоря Гладковського

Ferrari Ігоря Гладковського

Facebook

Ігор Гладковський

Ігор Гладковський

Судово-юридична газета

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.

  • Були названі скажені суми заробітку топ-чиновників у результаті контрабанди та інших "хитрощів".

  • Гладковський-молодший заявив, що подаватиме в суд на журналістів через звинувачення.

  • Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.

  • Гладковський також зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії.

  • Пізніше президент України Петро Порошенко звільнив звинуваченого в корупційній схемі Олега Гладковського з поста заступника секретаря РНБО.

  • Також Порошенко заявив, що вже запустили міжнародний аудит державного концерну "Укроборонпром".

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Особи
Олег ГладковськийОлександр Дубинський
Місце
Україна
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Порошенко спрашивают: -Почему Свинарчуков сих пор не посадили за разграбление армии? -Они обещали, что больше не будут.
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Свинарчуки - это только вершина айсберга, к которому движется «Титаник» Порошенко.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
опять хохлам на голову нагадили
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