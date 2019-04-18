Скандальний син Гладковського купив елітний Ferrari. Фото

Старший син звільненого з посади заступника секретаря РНБО Олега Гладковського придбав собі елітний автомобіль Ferrari GTB 599.

Про це у Facebook повідомив журналіст Олександр Дубінський, зазначивши, що авто 25-річний Ігор Гладковський купив на "гроші, вкрадені в армії".

"Вітаю вас із прекрасним придбанням, яке Ігор Свинарчук-Гладковський зробив на гроші, вкрадені в армії. Це Ferrari GTB 599. VIN ZFFFD60B000161326", – зазначив він.

Дубінський додав, що власником цього авто є Гладковський Ігор Олегович, 1994 року народження. Журналіст підкреслив, що дорогий спорткар він сфотографував на стоянці "Укрпромінвесту" по вул. Електриків, 29а в Києві.

Ferrari Ігоря Гладковського Facebook

Ferrari Ігоря Гладковського Facebook

Ігор Гладковський Судово-юридична газета

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Журналісти програми "Наші гроші" оприлюднили розслідування, в якому вказали, що топ-чиновники оборонної сфери України організували незаконні поставки контрабандних деталей для військової техніки з території РФ. Серед інших учасників схеми були вказані Олег і Ігор Гладковські.

Були названі скажені суми заробітку топ-чиновників у результаті контрабанди та інших "хитрощів".

Гладковський-молодший заявив, що подаватиме в суд на журналістів через звинувачення.

Олег Гладковський ініціював припинення своїх повноважень на період розслідування. Це рішення підтримав президент Петро Порошенко.

Гладковський також зізнався, що Україна дійсно закуповує запчастини у Росії.

Пізніше президент України Петро Порошенко звільнив звинуваченого в корупційній схемі Олега Гладковського з поста заступника секретаря РНБО.

Також Порошенко заявив, що вже запустили міжнародний аудит державного концерну "Укроборонпром".

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!