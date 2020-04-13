Скандальна справа через критику Зеленського: суд поступився майору ЗСУ

Вікторія Довгань Суспільство 20:39, 13.04.2020 Оновлено: 20:51, 13.04.2020

Окружний адміністративний суд Києва вирішив розглядати резонансну справу офіцера ЗСУ Романа Ковальова в загальному, а не спрощеному порядку. Йдеться про його оскарження незаконного стягнення за образу президента України Володимира Зеленського.

Як написав Ковальов на своїй сторінці у Facebook, спочатку суд хотів розглядати справу без виклику сторін, дебатів і без залучення ЗМІ.

"Таке рішення судді викликало резонанс у суспільстві, особливо серед військовослужбовців, які з великим інтересом та увагою спостерігають за всім тим, що зараз зі мною відбувається. Тому було направлено ще одну заяву в суд із вимогою призначити розгляд справи в загальному провадженні. Суддя задовольнив нашу вимогу", – написав майор.

Роман Ковальов

Він зазначив, що вважає це невеликою перемогою в боротьбі за права українських військовослужбовців і пообіцяв іти до кінця.

Згідно з ухвалою суду, підготовче засідання щодо скандальної справи відбудеться 20 липня 2020 року.

"Клопотання Ковальова Романа Анатолійовича про розгляд справи в порядку загального позовного провадження задовольнити. Призначити підготовче засідання на 20 липня 2020 року о 15:00", – йдеться у документі.

Ухвала суду
Facebook Романа Ковальова
Ухвала суду
Facebook Романа Ковальова

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