Скандальна справа через критику Зеленського: суд поступився майору ЗСУ

Окружний адміністративний суд Києва вирішив розглядати резонансну справу офіцера ЗСУ Романа Ковальова в загальному, а не спрощеному порядку. Йдеться про його оскарження незаконного стягнення за образу президента України Володимира Зеленського.
Як написав Ковальов на своїй сторінці у Facebook, спочатку суд хотів розглядати справу без виклику сторін, дебатів і без залучення ЗМІ.
"Таке рішення судді викликало резонанс у суспільстві, особливо серед військовослужбовців, які з великим інтересом та увагою спостерігають за всім тим, що зараз зі мною відбувається. Тому було направлено ще одну заяву в суд із вимогою призначити розгляд справи в загальному провадженні. Суддя задовольнив нашу вимогу", – написав майор.
Роман Ковальов
Він зазначив, що вважає це невеликою перемогою в боротьбі за права українських військовослужбовців і пообіцяв іти до кінця.
Згідно з ухвалою суду, підготовче засідання щодо скандальної справи відбудеться 20 липня 2020 року.
"Клопотання Ковальова Романа Анатолійовича про розгляд справи в порядку загального позовного провадження задовольнити. Призначити підготовче засідання на 20 липня 2020 року о 15:00", – йдеться у документі.
Ухвала суду
Facebook Романа Ковальова
Ухвала суду
Facebook Романа Ковальова
Як повідомляв OBOZREVATEL:
офіцеру ЗСУ, майору Роману Ковальову оголосили сувору догану за пост із критикою на адресу президента Володимира Зеленського.
Виявилося, що конфлікт між ними спалахнув ще у серпні 2019 року. Тоді глава держави навіть обізвав військовослужбовця "тріплом".
Після цього Ковальов вирішив звернутися до суду, заявивши, що його обмежують у правах і свободах як громадянина.
Позов стосується порушення права на свободу слова командувачем Сухопутними військами, генерал-лейтенантом Олександром Сирським.
Незабаром офіцер розповів, що після скандалу, який спалахнув, командування Сухопутних військ ЗСУ посилило на нього тиск.
Крім того, він опублікував документ, згідно з яким військовослужбовцям в Україні хочуть обмежити доступ до соціальних мереж.
Офіцер подякував українцям за підтримку, однак зізнався, що, незважаючи на це, "скандал" тільки набирає обертів, адже командування вдається до тиску не тільки на нього, а й на його товаришів по службі.
Також Ковальов розповів, що після скандалу з доганою він потрапив у госпіталь, де медики спробували підробити дані про його самопочуття і виписали завчасно.
28 лютого він прийшов поговорити з начальником кардіоревматології Галиною Спаською і хотів записати їхню розмову на телефон. Однак начальник юридичної служби госпіталю підполковник Андрій Кузьминець забрав у Ковальова телефон і перейшов на погрози з рукоприкладством.
Крім усього, стало відомо, що Ковальова хочуть перевести на нижчу посаду, яка не відповідає рівню його підготовки.
5 квітня Ковальов написав рапорт про відставку через порушення умов контракту, а також для того, щоб мати більше часу для боротьби за права українських військових.
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