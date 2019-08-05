Скандал зі "Слугою народу": в "Укрзалізниці" розповіли, що трапилося

В "Укрзалізниці" назвали інцидент із майбутніми депутатами від партії "Слуга народу", які поверталися з Трускавця до Києва і "забрали" місця у пасажирів поїзда, неправдивим.

Те, що відбулося, прокоментував заступник начальника департаменту ПАТ Укрзалізниця Олександр Красноштан у Facebook. За його словами, вагон 30 не віддали "слугам", а виключили "з технічних причин".

"Всі пасажири були забезпечені місцями, начальник поїзда мав відповідне повідомлення про те, в які вагони і на які місця пересаджувати кожного пасажира", – розповів він.

Красноштан додав, що якщо виключається купейний вагон – пересадка здійснюється у вагон аналогічної або вищої категорії. Він також спростував інформацію про те, що людей пересадили на місця, куплені іншими пасажирами.

"Під час пересадки місця, на які пересаджуються пасажири, виключаються з продажу. Ця процедура чітко регламентована чинними правилами перевезень. Крім того, на інших видах транспорту (зокрема на авіаційному) такі процедури також зустрічаються", – зазначив він.

У той же час користувачі мережі повідомили, що начальник поїзда помилково садила людей на місця, квитки на які вже були продані. Через це пасажирам доводилося декілька разів переміщатися по різних вагонах поїзда.

Скандал із поїздом і "Слугою народу" Скріншот

Скандал із поїздом і "Слугою народу" Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше майбутніх народних депутатів від президентської партії "Слуга народу", які проходять семиденне навчання в курортному Трускавці, застукали за незвичайною вправою.

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