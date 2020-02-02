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2 лютого • оновлено в 17:21
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Скандал зі "слугою" Брагарем: знайдений славнозвісний собака пенсіонерки

12т
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В українських медіа та соцмережах триває ажіотаж навколо скандалу з нардепом від фракції "Слуга народу" Євгеном Брагарем, який закликав пенсіонерку продати свого собаку, щоб заплатити за комуналку.

Водночас деякі ЗМІ навіть заявили про те, що знайшли бабусю та її улюбленця, які стали "знаменитими" після історії. Зокрема, фото опублікувала "Страна".

"Любов Павлівна, живе в Кіровоградській області. Собаку звати Шарик. І він явно не елітної породи", – йдеться в повідомленні.

ЗМІ знайшли собаку пенсіонерки зі скандалу з Брагаром

ЗМІ знайшли собаку пенсіонерки зі скандалу з Брагаром

Також у виданні додали, що в бабусі є ще й кіт. А сама Любов Павлівна нібито пообіцяла ЗМІ розповісти пізніше, що вона думає щодо "поради" депутата.

Любов Павлівна та її собака Шарик

Любов Павлівна та її собака Шарик

strana.ua

Зазначимо, що деякі українці негативно відреагували на оприлюднені фото. А наприклад, журналіст LIGA.net Юрій Смирнов навіть закликав колег не вдаватися до подібного.

"Астанавітесь!!! Заради всього святого, астанавітесь!!!" – обурено написав він.

Славнозвісний Шарик

Славнозвісний Шарик

strana.ua

Шарик та інші тварини пенсіонерки з Кіровоградської області

Шарик та інші тварини пенсіонерки з Кіровоградської області

strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Марта Рок
Тема
Скандали навколо "Слуги народу"
Особа
Євген Брагар
Місце
Україна
Теги
Партія Слуга народу депутат скандали
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Журба Валентина
Журба Валентина
предлагаю аукцион - всем неравнодушным! заплатить за собаку и..оставить ее пенсионерке!
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Лазебник Игорь
Лазебник Игорь
Израиль - территория говорящих минеральных удобрений.
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Лазебник Игорь
Лазебник Игорь
Возобновить производство мин. удобрений для всего мира в Освенциме!!!
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