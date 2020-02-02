Скандал зі "слугою" Брагарем: знайдений славнозвісний собака пенсіонерки

В українських медіа та соцмережах триває ажіотаж навколо скандалу з нардепом від фракції "Слуга народу" Євгеном Брагарем, який закликав пенсіонерку продати свого собаку, щоб заплатити за комуналку.

Водночас деякі ЗМІ навіть заявили про те, що знайшли бабусю та її улюбленця, які стали "знаменитими" після історії. Зокрема, фото опублікувала "Страна".

"Любов Павлівна, живе в Кіровоградській області. Собаку звати Шарик. І він явно не елітної породи", – йдеться в повідомленні.

ЗМІ знайшли собаку пенсіонерки зі скандалу з Брагаром

Також у виданні додали, що в бабусі є ще й кіт. А сама Любов Павлівна нібито пообіцяла ЗМІ розповісти пізніше, що вона думає щодо "поради" депутата.

Любов Павлівна та її собака Шарик strana.ua

Зазначимо, що деякі українці негативно відреагували на оприлюднені фото. А наприклад, журналіст LIGA.net Юрій Смирнов навіть закликав колег не вдаватися до подібного.

"Астанавітесь!!! Заради всього святого, астанавітесь!!!" – обурено написав він.

Славнозвісний Шарик strana.ua

Шарик та інші тварини пенсіонерки з Кіровоградської області strana.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Народний депутат від президентської партії "Слуга народу" Євген Брагар, який у ефірі програми "Голос народу" запропонував пенсіонерці продати собаку, щоб заплатити за комунальні послуги, в результаті вибачився за свої слова.

У соціальній мережі Facebook користувачі створили масу фотожаб і мемів щодо "собачого" скандалу в президентській партії.

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