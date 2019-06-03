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/Суспільство

Скандал із Жуковим: у В'ятровича посперечалися із Зеленським через пам'ятник у Харкові

2.2тЧитати матеріал російською

Пам'ятник радянському маршалу Георгію Жукову підпадає під декомунізацію, тому його знесення в Харкові було законним.

Про це йдеться в заяві прес-служби Інституту національної пам'яті. За словами юриста Сергія Рябенка, в цьому питанні відсутня юридична колізія, про що заявила спікер президента України Юлія Мендель.

"Тут немає жодної колізії. Згадані речницею президента винятки не можна застосувати до цієї ситуації. Згідно з Законом про декомунізацію символікою комуністичного режиму є в зокрема пам’ятники особам, які обіймали керівні посади. Жуков був першим заступником наркома оборони СРСР у 1942-44 роках та міністром оборони СРСР у 1955-57 роках, а отже обіймав керівні посади у вищих органах влади СРСР. Тому його пам’ятник є символікою комуністичного тоталітарного режиму. Закон вимагає демонтувати такі об’єкти", — заявив він.

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У Харкові знесли пам'ятник Жукову

У Харкові знесли пам'ятник Жукову

mediaport.ua

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні пам'ятник Шухевичу в Івано-Франківську викликав міжнародний скандал. Посли Ізраїлю та Польщі написали жорсткого листа меру міста, після чого їх порівняли з російськими пропагандистами.

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Особи
Володимир ЗеленськийВолодимир В'ятрович
Місце
УкраїнаХарків
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