Скандал з "зараженим" літаком з Мілана: у МАУ спростували "відверту брехню" блогера

Президент авіакомпанії МАУ Євген Дихне спростував інформацію блогера Антона Гури, який раніше розповів начебто про цілий літак хворих людей з Мілана (Італія).

Про це він повідомив в Facebook, опублікувавши відповідні документи.

"У мережі активно обговорюється відео, на якому людина, нібито з метою соціального експерименту, літала до Мілану. Ми з колегами уважно подивилися цей фільм жахів. І вирішили розвінчати відверту брехню", – написав Дихне.

Антон Гура на борту літака МАУ

Президент МАУ детально роз'яснив про ситуацію, яка сталася на борту літака.

1. Теза: літав з метою здійснити перевірку, бачив порожній Мілан – брехня

Дихне повідомив, що Гура придбав квитки за маршрутом Київ – Мілан – Київ. По прильоту в Італію його не пустили до Шенгенської зони через відсутність підтвердження можливості перебування в країні і відсутність чіткої мети поїздки. Найближчим рейсом він повернувся до Києва і не виїжджав в Мілан.

2. Теза: бортпровідники бігали по салону і давали єгиптянам жарознижувальні – брехня

Дихне пояснив, що бортпровідники не мають права давати пасажирам медичні препарати, тому не робили цього.

"Екіпажем було прийнято рішення відкрити Precation Kit (комплект для бортпровідника при контакті з пасажиром, у якого є підозра на інфекційне захворювання) і забезпечити всіх пасажирів рейсу PS312 захисними масками для максимального забезпечення безпеки перельоту", – йдеться в повідомленні.

Документ Facebook Євген Дихне

3. Теза: на стійці реєстрації в аеропорту Мальпенса всі хворі і кашляють – брехня

Глава МАУ розповів, що в аеропорту на реєстрації було виявлено 10 пасажирів з підозрілими ознаками захворювання, вони були зняті з рейсу і не допущені до польоту.

4. Теза: пасажирам в аеропорту прибуття ("Бориспіль") не вимірювали температуру – брехня

Дихне повідомив, що першими на борт піднялися медичні співробітники. Медичний контроль і температурний скринінг був для всіх пасажирів, бортпровідників та пілотів прямо на борту повітряного судна.

Документ Facebook Євген Дихне

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше блогер Антон Гура розповів, що в літаку, який прибув з Мілана в "Бориспіль", багато хворих людей, яких особливо ніхто не перевіряв на коронавірус перед посадкою в Італії.

Відзначимо, що Антон Гура виявився актором, який знімався в шоу "Квартал 95" і був членом партії "УКРОП".

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!