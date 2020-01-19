"Знатно спалахнуло!" Скандал з українським тризубом викликав ажіотаж серед фанатів Путіна

Прихильники Росії та політики президента Володимира Путіна щодо України бурхливо відреагували на внесення Великобританією тризуба в посібник із протидії екстремізму.
Так, деякі користувачі мережі використали скандальну новину про український національний герб для дискредитації країни та пропагандистських цілей.
"Виявляється, Скотленд-Ярд тризуб (у татушках) зараховує до нацистської символіки. Хоча, начебто, все правильно", – наприклад, пише автор Twitter-сторінки "Украина. Реалии".
Ілюстрація. Тату з тризубом
Ведомости-Украина
"На захід від Смоленська знатно спалахнуло", – написав у Twitter користувач із ніком Ev.gen.
Інші користувачі в цей час розкритикували британських правоохоронців, відповідальних за помилку в посібнику, а також стали вимагати видалення з документа зображення герба України.
Ось як!- Україна. Реалії. (@ukrrealii) January 19, 2020
Виявляється Скотланд-Ярд тризуб, в татушки, зараховує до нацистської символіки.
Хоча, начебто, все вірно ...
Джерело https://t.co/9CFWSXN5on pic.twitter.com/zbYSE4CWRi
Англійка включила тризуб в список символів екстремізму.- Ev.gen (@arazymovsky) January 19, 2020
На захід від Смоленська знатно спалахнуло pic.twitter.com/gHWkhKlpzO
Великобританія включила символи лівого крила в список терористичних символів. Ой .. і кулачок тут- Я_Маріна_ Саакян 🇷🇺 (@san_marinochka) January 19, 2020
У цей список внесено також тризуб і символ праворадикальної групи Азов https://t.co/rMehUMC9E2 pic.twitter.com/d9qvZqDCsc
Британці - дуже практичні хлопці.- Радіо Соромно (@RadioStydoba) January 19, 2020
Співати добре разом, а говорити порізно.
Коментар британців:- Радіо Соромно (@RadioStydoba) January 19, 2020
"У документі, про який йде мова, ясно дається зрозуміти, що він був випущений для того, щоб допомогти поліції і нашим найближчим партнерам ідентифікувати і розуміти знаки і символи, з якими вони можуть стикатися у своїй повсякденній роботі".
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Як писав OBOZREVATEL, раніше невідомі розклеїли наліпки з українською символікою на вулицях тимчасово окупованого терористами "ДНР" Донецька.
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