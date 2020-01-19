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19 січня • оновлено в 19:57
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"Знатно спалахнуло!" Скандал з українським тризубом викликав ажіотаж серед фанатів Путіна

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Прихильники Росії та політики президента Володимира Путіна щодо України бурхливо відреагували на внесення Великобританією тризуба в посібник із протидії екстремізму.

Так, деякі користувачі мережі використали скандальну новину про український національний герб для дискредитації країни та пропагандистських цілей.

"Виявляється, Скотленд-Ярд тризуб (у татушках) зараховує до нацистської символіки. Хоча, начебто, все правильно", – наприклад, пише автор Twitter-сторінки "Украина. Реалии".

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Ілюстрація. Тату з тризубом

Ілюстрація. Тату з тризубом

Ведомости-Украина

"На захід від Смоленська знатно спалахнуло", – написав у Twitter користувач із ніком Ev.gen.

Інші користувачі в цей час розкритикували британських правоохоронців, відповідальних за помилку в посібнику, а також стали вимагати видалення з документа зображення герба України.

"Знатно спалахнуло!" Скандал з українським тризубом викликав ажіотаж серед фанатів Путіна

Скріншот

"Знатно спалахнуло!" Скандал з українським тризубом викликав ажіотаж серед фанатів Путіна

Скріншот

"Знатно спалахнуло!" Скандал з українським тризубом викликав ажіотаж серед фанатів Путіна

Скріншот

"Знатно спалахнуло!" Скандал з українським тризубом викликав ажіотаж серед фанатів Путіна

Скріншот

"Знатно спалахнуло!" Скандал з українським тризубом викликав ажіотаж серед фанатів Путіна

Скріншот

"Знатно спалахнуло!" Скандал з українським тризубом викликав ажіотаж серед фанатів Путіна

Скріншот

Як писав OBOZREVATEL, раніше невідомі розклеїли наліпки з українською символікою на вулицях тимчасово окупованого терористами "ДНР" Донецька.

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Читайте всі новини по темі "російська пропаганда" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Богдана Васильченко
Тема
російська пропаганда
Місце
Україна
Теги
тероризм символи фотографии соцмережі скандали
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Syrian Sergey
Syrian Sergey
Ну не любят в Европе нищих, вонючих, необразованных хiхлов.
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1
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Обoccaнные xoxлы весело смеются!
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3
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
____ Украинцы приезжающие на поезде Львов-Москва в Блистательную Столицу России, выходят на Киевском вокзале, проходят на набережную имени Тараса Шевченко,проходят мимо гостиницы Украина,где стоит памятник Тарасу Шевченко,потом проходят Киевский сквер и выходят на площадь Европы. Ну вот вы дорогие украинцы вы и в Европе... потом со станции метро Киевская вони едут куды хочут...))) ________
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