"Знатно спалахнуло!" Скандал з українським тризубом викликав ажіотаж серед фанатів Путіна

Прихильники Росії та політики президента Володимира Путіна щодо України бурхливо відреагували на внесення Великобританією тризуба в посібник із протидії екстремізму.

Так, деякі користувачі мережі використали скандальну новину про український національний герб для дискредитації країни та пропагандистських цілей.

"Виявляється, Скотленд-Ярд тризуб (у татушках) зараховує до нацистської символіки. Хоча, начебто, все правильно", – наприклад, пише автор Twitter-сторінки "Украина. Реалии".

Ілюстрація. Тату з тризубом Ведомости-Украина

"На захід від Смоленська знатно спалахнуло", – написав у Twitter користувач із ніком Ev.gen.

Інші користувачі в цей час розкритикували британських правоохоронців, відповідальних за помилку в посібнику, а також стали вимагати видалення з документа зображення герба України.

Ось як!

Виявляється Скотланд-Ярд тризуб, в татушки, зараховує до нацистської символіки.

Хоча, начебто, все вірно ...

Джерело https://t.co/9CFWSXN5on pic.twitter.com/zbYSE4CWRi - Україна. Реалії. (@ukrrealii) January 19, 2020

Англійка включила тризуб в список символів екстремізму.



На захід від Смоленська знатно спалахнуло pic.twitter.com/gHWkhKlpzO - Ev.gen (@arazymovsky) January 19, 2020

Великобританія включила символи лівого крила в список терористичних символів. Ой .. і кулачок тут



У цей список внесено також тризуб і символ праворадикальної групи Азов https://t.co/rMehUMC9E2 pic.twitter.com/d9qvZqDCsc - Я_Маріна_ Саакян 🇷🇺 (@san_marinochka) January 19, 2020

Британці - дуже практичні хлопці.

Співати добре разом, а говорити порізно. - Радіо Соромно (@RadioStydoba) January 19, 2020

Коментар британців:

"У документі, про який йде мова, ясно дається зрозуміти, що він був випущений для того, щоб допомогти поліції і нашим найближчим партнерам ідентифікувати і розуміти знаки і символи, з якими вони можуть стикатися у своїй повсякденній роботі". - Радіо Соромно (@RadioStydoba) January 19, 2020

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Як писав OBOZREVATEL, раніше невідомі розклеїли наліпки з українською символікою на вулицях тимчасово окупованого терористами "ДНР" Донецька.

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