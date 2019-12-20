Скандал з російським видавництвом: розгнівані українці закликали до бойкоту посередника

Компанія Yakaboo, яку раніше активісти звинуватили у співпраці з російським видавництвом "Альпіна Паблишер", відповіла, що діє в рамках законів України.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав активіст, ветеран АТО, блогер і письменник Валерій Ананьєв. Він заявив, що разом з "активними громадянами України" надалі докладатиме максимум зусиль, щоб зробити неможливим "розвиток цього бізнесу".

"Одна з головних проблем українського книжкового ринку з позиції споживача – відсутність широкого асортименту вузькоспеціалізованої і професійної літератури. Вирішуючи цю проблему, ТОВ "Якаб-Трейд", разом з іншими книготорговими організаціями, є офіційним продавцем книг видавництва "Альпіна Паблішер України" і діє виключно в рамках українського законодавства", – сказано в заяві представників торгового майданчика, який відповів на звинувачення в роботі з видавництвом з Росії.

Відповідь компанії обурив Ананьєва. За його словами, проблема полягає не в порушенні законів, а в намірі торгового майданчика співпрацювати з видавництвом надалі, що, на його думку, "стане платформою для підняття їх бізнесу в Україні".

"Ви приймаєте безпосередню і основну участь у розвитку бізнесу російського видавництва "Альпіна" на території України, робите це за законом і пишаєтеся цим. Ми, активні громадяни України, докладемо максимум зусиль, щоб зробити неможливим розвиток цього бізнесу", – зазначив він.

Також активіст закликав всіх українців:

Бойкотувати сайт Yakaboo - # бойкотYakaboo; Докласти максимум зусиль для зниження рейтингу Yakaboo в Google; Не купувати книги російських видавництв"; Залучити всі можливі знайомства, ресурси і будь-який вплив для залучення блогерів і ЗМІ для висвітлення цієї проблеми;

При цьому активіст висунув ультиматум Yakaboo:

"Насправді нас може влаштувати лише одна відповідь: "Yakaboo більше не співпрацює з російськими видавництвами, їх "доньками" і афілійованими особами і не збирається робити цього в майбутньому". Зупинятися не збираюся", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський письменник-фантаст Сергій Лук'яненко закликав розділити Україну. Скандальну заяву він зробив під час візиту до тимчасово окупованого Росією Донецька.

А письменник-терорист Прилепин скаржився на те, що всі жителі Донбасу є українцями і сильно відрізняються від росіян.

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