Скандал із жінкою, яка рознесла коронавірус на Буковині, отримав продовження

У Чернівецькій області поліція не змогла довести, що мешканці села Колінківці Єлизаветі Тимко, яка раніше записала відеозвернення, погрожували спалити будинок.

Як розповіли OBOZREVATEL в поліції області, правоохоронці провели з жінкою бесіду. "Однак вона навідріз відмовилася писати заяву в поліцію. Також жінка сказала, що насправді до неї долинали чутки про те, що хтось у селі їй погрожував. Жодних доказів вона не надала", – сказали у пресслужбі.

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Єлизавета на колінах просила не палити їй хату

Також у самому селі кажуть, що Єлизавету збиралися покарати за порушення правил самоізоляції. Жінка повернулася з Італії на початку березня, і замість того, щоб два тижні провести вдома, вона брала активну участь у мітингах. Потім стало відомо, що у неї виявлено коронавірус.

Єлизавета працювала в Італії кілька років

В результаті кілька односельців і жителів сусідніх сіл захворіли на COVID-19, а на карантин відправили Колінківці та ще три сусідні села.

Відразу чотири села відправили на карантин

"Вона заявила, що ходила на мітинги, ще не знаючи, що хвора. Тому карати її не стали", – пояснили в поліції.

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