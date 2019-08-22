Головна Новини
Мова Язык
Головна Блоги

/ Суспільство

Скандал із "прочанством" українців у РФ: з'явилася відповідь

2.3т Читати матеріал російською

У пресслужбі РПЦ в Україні (УПЦ МП) не підтвердили факт участі української молоді у з'їзді "Співдружність православної молоді" у Росії.

"Вказаний ресурс не може сприйматися як інформаційний, оскільки публікує суб’єктивні оцінні судження без жодних підтверджень об’єктивних першоджерел", — заявив у коментарі OBOZREVATEL глава Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, архієпископ Климент (Вечеря) в контексті публікації у виданні "За Збручем".

Новини
УПЦ МП доведеться змінити назву: озвучена умова

"Принагідно повідомляємо, що ми діємо винятково в правовому полі Української держави, зокрема й у питаннях міграційного законодавства", – підкреслив речник УПЦ МП.

На з'їзді "Співдружність православної молоді"

На з'їзді "Співдружність православної молоді"

За Збручем

На з'їзді "Співдружність православної молоді"

На з'їзді "Співдружність православної молоді"

За Збручем

Нагадаємо: раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Тернопільська єпархія УПЦ МП організувала поїздку віруючої української молоді в місто Курськ (Росія) для участі у з'їзді "Співдружність православної молоді". Заявлена мета заходу – "об'єднання молоді навколо духовних цінностей і обговорення окремих релігійних питань".

Новини
Мало не вбив немовля: що буде зі священиком РПЦ

21 серпня OBOZREVATEL направив інформаційний запит до пресслужби Тернопільської єпархії з проханням підтвердити або спростувати цю інформацію. Станом на 10:00 22 серпня відповіді не надійшло.

Раніше в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL речник Київської Митрополії Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) заявив: "Мета сучасної російської держави, її політичного керівництва — відновити в тій чи іншій формі імперію з центром у Кремлі. А без України відновити імперію, очевидно, неможливо. Щоб залучити Україну, її потрібно контролювати не лише політично і економічно, але й панувати духовно. Це вони намагаються робити через Московський патріархат в Україні".

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Ексклюзив" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особа
Климент (Вечеря)
Місце
Україна
Теги
УПЦ МП РПЦ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
22
0
Смішно
1
Цікаво
10
Сумно
9
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Цимельман Филя
Цимельман Филя
Конституция Украины Статья 35. Каждый имеет право на свободу мировоззрения и вероисповедания. Это право включает свободу исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, беспрепятственно отправлять единолично или коллективно религиозные культы и ритуальные обряды, вести религиозную деятельность. Осуществление этого права может быть ограничено законом только в интересах охраны общественного порядка, здоровья и нравственности населения или защиты прав и свобод других людей. Церковь и религиозные организации в Украине отделены от государства, а школа - от церкви. Никакая религия не может быть признана государством как обязательная.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...