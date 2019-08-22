Скандал із "прочанством" українців у РФ: з'явилася відповідь

У пресслужбі РПЦ в Україні (УПЦ МП) не підтвердили факт участі української молоді у з'їзді "Співдружність православної молоді" у Росії.

"Вказаний ресурс не може сприйматися як інформаційний, оскільки публікує суб’єктивні оцінні судження без жодних підтверджень об’єктивних першоджерел", — заявив у коментарі OBOZREVATEL глава Інформаційно-просвітницького відділу УПЦ МП, архієпископ Климент (Вечеря) в контексті публікації у виданні "За Збручем".

"Принагідно повідомляємо, що ми діємо винятково в правовому полі Української держави, зокрема й у питаннях міграційного законодавства", – підкреслив речник УПЦ МП.

На з'їзді "Співдружність православної молоді" За Збручем

На з'їзді "Співдружність православної молоді" За Збручем

Нагадаємо: раніше в мережі з'явилася інформація про те, що Тернопільська єпархія УПЦ МП організувала поїздку віруючої української молоді в місто Курськ (Росія) для участі у з'їзді "Співдружність православної молоді". Заявлена мета заходу – "об'єднання молоді навколо духовних цінностей і обговорення окремих релігійних питань".

21 серпня OBOZREVATEL направив інформаційний запит до пресслужби Тернопільської єпархії з проханням підтвердити або спростувати цю інформацію. Станом на 10:00 22 серпня відповіді не надійшло.

Раніше в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL речник Київської Митрополії Православної церкви України, архієпископ Чернігівський і Ніжинський Євстратій (Зоря) заявив: "Мета сучасної російської держави, її політичного керівництва — відновити в тій чи іншій формі імперію з центром у Кремлі. А без України відновити імперію, очевидно, неможливо. Щоб залучити Україну, її потрібно контролювати не лише політично і економічно, але й панувати духовно. Це вони намагаються робити через Московський патріархат в Україні".

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