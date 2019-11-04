Скандал з "окупацією" Золотого Росією: з'явилося офіційне пояснення

Новопризначений глава Луганської обласної держадміністрації Сергій Гайдай відвідав Золоте-4, де після розведення військ помітили депутата Держдуми РФ Олексія Журавльова та нібито російський прапор.

Про побачене чиновником написала пресслужба ОДА в Facebook (щоб подивитися фото, доскрольте новину до кінця).

"Глава області на власні очі переконався, що ситуація в населених пунктах, де відбулося розведення сил і засобів, залишається контрольованою і спокійною. Зокрема, в Золотому-4 він побував у школі і новому аптечному пункті, а також у Катеринівці поспілкувався з місцевими жителями", – сказано в повідомленні.

"Окупація" Золотого: влада пояснила скандал

Інформацію про прапор Росії він назвав неправдою. "Особисто переконався, що всюди майорить тільки наш український, а школа існує, і зараз тут навчаються 36 дітей. Поспілкувався зі справжніми вчителями, а не "так званими акторами", як їх називають", – зазначив Гайдай.

Гайдай відвідав Золоте Пресслужба Луганської ОДА

В ОДА розповіли, що з метою поповнення матеріально-технічної бази навчального закладу були передані принтер і ноутбук.

"За дорученням президента України вирішено одне з важливих питань Золотого-4 – на базі ФАПу запрацював аптечний пункт. Сергій Гайдай запевнив місцевих жителів, що 5 листопада в населеному пункті почне чергування бригада "швидкої допомоги". Крім цього, глава облдержадміністрації ознайомився з ходом розмінування в районі КПВВ "Золоте", – додали в пресслужбі.

Гайдай відвідав Золоте Пресслужба Луганської ОДА

"Мене обурюють дії людей, які поширюють фейкову інформацію. Поки наші воїни захищають Україну, надають можливість нам її розвивати, нам доводиться багато часу витрачати на інформаційну війну", – процитували Гайдая.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Українці бурхливо відреагували на приїзд Журавльова на Донбас, заговоривши в мережі про окупацію.

Ексзаступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України, волонтер Георгій Тука заявив, що візит Журавльова був провокацією.

Перед цим розгорівся скандал з нібито підставними вчителями на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським у Золотому. Фейк спростували.

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