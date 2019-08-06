Скандал з Окружним адмінсудом: Луценко розкрив нові подробиці

У справі про ймовірне зловживання і тиск на Вищу кваліфікаційну комісію суддів (ВККС) суддями Окружного адміністративного суду міста Києва є набагато більше скандальних моментів, про які відомо ЗМІ.

Про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко, якого процитував спікер Генеральної прокуратури України Андрій Лисенко на своїй сторінці в Facebook.

Генпрокурор зазначив, що це одна з найбільш резонансних справ за останні два роки, під час якої протягом 7 місяців проводилися негласні слідчі розшукові дії (записи розмов) у кабінетах суддів.

Юрій Луценко

Луценко сказав, що чотири підозри є і вони не останні.

"В цей та наступний тиждень ми вивчимо можливість вручення підозр іншим учасникам схеми тиску на ВККС. Зокрема, йдеться про посадових осіб судової адміністрації, офісу омбудсмена та низки інших органів влади та інших суддів, які були втягнуті в імовірно незаконні схеми. Також будуть проведені слідчі дії та експертиза голосів, які були записані в рамках проведення прослуховування службових кабінетів", – зазначив Юрій Луценко.

Генпрокурор наголосив, що відпрацьовуються інші епізоди, не пов’язані з ВККС, де інші посадові особи як попередньої, так і нинішньої влади фактично намагалися в ручному режимі використовувати Окружний адміністративний суд для ухвалення тих чи інших потрібних їм політичних та економічних рішень.

Юрій Луценко також пообіцяв розсекречувати епізоди, які поки що залишаються засекреченими, аналізувати їх, і в разі достатності підстав оголошувати підозри щодо інших епізодів, не пов’язаних із ВККС.

Очільник ГПУ наголосив, що ключова подія в календарі відбудеться вже наступного тижня.

"До кінця цього тижня ми ймовірно передамо у Вищу раду правосуддя (ВРП) подання про запобіжні заходи стосовно 4-х суддів, котрим оголошено підозри. Тільки після дозволу ВРП вони підуть до суду. В суді ми будемо клопотати про запобіжний захід – відсторонення їх від займаної посади. Це буде головним сигналом – чи готова вся судова система до адекватної оцінки дій своїх колег", – підсумував Юрій Луценко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше голові Окружного адміністративного суду Києва Павлу Вовку 2 серпня вручили підозри в можливих злочинах. Йому інкримінують, зокрема, перевищення повноважень.

Напередодні журналіст звинуватив українську владу в тому, що вона фактично не помічає скандал довкола Вовка, який раніше визнавав націоналізацію ПриватБанку незаконною, блокував роботу НАБУ, намагався зірвати судову реформу і заблокувати роботу Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

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