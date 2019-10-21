"Рекордний рівень!" Стало відомо, чим може обернутися скандал для хору Верьовки

Хор імені Верьовки скандальною участю в виступі студії "Квартал 95" зміг підвищити свою впізнаваність в Україні до рекордного рівня перед власним концертом.

Таку думку висловив в ефірі ObozTV експерт із політичних питань Тарас Семенюк, коментуючи пісню хору Верьовки про підпал будинку ексглави Нацбанку України Валерії Гонтаревої.

"Якщо говорити з точки зору піару, то найкращим інструментом для моментальної впізнаваності є скандал. Хор Верьовки – відомий колектив, але не настільки, щоб усі про нього говорили в один день. Завдяки цьому скандалу про хор Верьовки всі дізналися – і ті, хто були на концертах, і ті, хто не були", – пояснив експерт.

За його словами, це можна розглядати як позитивно, так і негативно: "Хтось усе-таки піде послухає, що це за хор Верьовки, у них до речі скоро концерт повинен бути. А інші скажуть – я більше не піду. Тут завдання репутаційних менеджерів хору Верьовки, якщо у них такі є, щоб грамотно цю історію відкомунікувати".

"А чисто по-людськи мені здається, що ми ще не готові до якісних жартів", – наголосив Семенюк.

"Ще раз скажу – скандал найкраще додає впізнаваності. А вже потім менеджерувати цю впізнаваність – це майстерність піарників", – додав він.

Як писав OBOZREVATEL:

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