Скандал із Гонтаревою і "95 кварталом": у хорі Верьовки зробили першу заяву

Ідея скандального гумористичного номера, де висміяли підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, належить студії "Квартал 95".

Про це розповів гендиректор і художній керівник хору імені Верьовки Зіновій Корінець у коментарі "24 каналу".

"Нас запевнили, що це такий стьоб. Вони ж з усіх кепкують. Із президента, політиків. Нас попросили заспівати разом із Кварталом", – виправдовувався він.

Корінець зазначив, що спершу не погоджувався виступати, критикуючи текст пісні.

"Я не погодився спочатку з тим текстом. Але мені заперечили: тут нічого такого немає, ми тільки те й робимо, що з усіх жартуємо. У нас така програма, ви нічого такого не думайте. Ми стібаємося з усіх – і з президента, і з інших. Мене просто переконали, і ми якось не сприйняли це всерйоз. І ми з режисером, до речі, сперечалися: що текст непристойний – як можна стібатися, якщо у людини щось згоріло? Я, знаєте, напевно, до кінця не подумав. І ми потрапили в нехорошу ситуацію. Мені дуже-дуже незручно", – пояснив художній керівник у коментарі "Укрінформу".

"Вечірній квартал"

Гендиректор хору наголосив, що рішення про участь у концерті "95 кварталу" приймав особисто. При цьому з артистами він вже співпрацював раніше.

"Ми на Майдані з ними працювали, на стадіоні, де лунали проукраїнські речі. Не тільки в державних заходах беремо участь. І, нарешті, в цій пісні нічого антиукраїнського не було. Але це неприємний стьоб над людиною. Я тут згоден. З усіма в цьому згоден. Ми просто повели. Я не подумав. Що тут виправдовуватися? Це рішення приймав я, а не колектив", – розповів він.

Також Корінець не заперечує того факту, що можливо на концертах хору будуть мітинги, пов'язані зі скандалом.

Як повідомляв OBOZREVATEL гумористи студії "Квартал 95" у новому випуску "Вечірнього кварталу" висміяли підпал будинку ексглави НБУ Валерії Гонтаревої, викликавши бурхливу реакцію в мережі.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!