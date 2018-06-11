Скандал з Єгоровою: ведуча попросила Порошенка захистити її від "кілерства"

Телеведуча Сніжана Єгорова звернулася до президента Петра Порошенка з проханням розібратися з позицією телеканалу "Прямий" щодо недавнього скандального опитування, що стосується її відносин з колишнім чоловіком - музикантом і шоуменом Антіном Мухарським.

Питання телеглядачам звучав так: "Якщо б у вас була можливість врятувати одного з них, кого б ви не дали вбити ворогу?", пише вона в своєму Facebook.

"Шановний, Петре Олексійовичу, звертаюся до Вас не тільки як до Гаранта Конституції, але й як до чоловіка і багатодітного батька, заради спільного майбутнього всіх дітей та матерів України, крім відкритого звернення до Вас через соц.мережі направляю Вам офіційного листа з проханням: - захистити життя моє та моїх дітей. Адже честь і гідність матері і жінки - це честь і гідність держави в цілому", - написала вона.

Телеведуча закликала президента "розібратися та дати відсіч такому ганебному і кричущому явищу, як телевізійне кілерство і тролінг з метою знищення репутації в ефірі загальнонаціональних ЗМІ", а також стати на захист моральних цінностей і вирішення спірних питань за допомогою закону.

Єгорова наголосила, що є разом з Мухарським батьками трьох малолітніх дітей, які ходять в садки і школи, спілкуються з друзями. І тут вони дізнаються, що в ефірі телеканалу пропонують убити когось із батьків і зробити вибір між мамою і татом.

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Вона підкреслила, що працювала на телеканалі "Прямий" і знає, що теми всіх питань затверджує керівництво каналу. Однак на її вимоги пояснити вибір даної теми редакція не дала чіткої відповіді, пославшись на те, що "не несе відповідальності за зміст прямого ефіру".

Єгорова додала, що після скандалу "потрапила до кардіологічного відділення лікарні,а дітей вимушена вивезти в безпечне місце,де їм не буде загрожувати небезпека".

Телеведуча заявила про цілеспрямоване зведення рахунків, знищення її професійної і ділової репутації з метою "позбавити засобів до існування".

Як повідомляв OBOZREVATEL, 2 червня Сніжана Єгорова звільнилася з телеканалу "Прямий" після скандального опитування, в якому 81% глядачів висловилися в підтримку Антіна Мухарського.