Скандал з брехливими тестами на коронавірус в Україні набрав обертів: у МОЗ поставили крапку

В українських лабораторних центрах, які проводять тестування на коронавірус, працюють механізми контролю якості, які забезпечують належний рівень поточної роботи, і вони не вимагають додаткових перевірок.

Водночас Міністерство охорони здоров'я України надало Дніпропетровському обласному лабораторному центру, де раніше були виявлені порушення з проведенням ПЛР-тестів на коронавірус, відповідні рекомендації. Про це OBOZREVATEL повідомили в пресслужбі відомства.

"Зараз підстав говорити, що в інших областях недостовірні дані щодо ПЛР-тестування, немає", – повідомили в МОЗ.

Втім, відомство буде оперативно реагувати та перевіряти ситуацію, якщо надійдуть відповідні сигнали про проблеми в лабораторіях.

МОЗ поки не має наміру проводити перевірку лабораторій

Порушення алгоритму перевірок в обласній лабораторії викликають багато питань. За словами молекулярної біологині Оксани Півень, кваліфіковані фахівці не могли б припуститися подібних помилок, на відповідних спеціальностях студентів навчають не просто бездумно дотримуватися інструкції, а повністю розбиратися та розуміти хімію й фізику цього процесу.

"Студент, який закінчує університет за спеціальністю молекулярна біологія, генетика і біохімія, цілком може пройти додаткове навчання та виконувати таку роботу. Якщо раніше ці лабораторії проводили аналогічні дослідження, тестування інших вірусних захворювань, вони мали знати, як це працює. Є певні нюанси роботи з різними тест-системами, але до них завжди додається інструкція, згідно з якою повинні проводитися аналізи. Люди, які мають відповідну освіту й досвід роботи, вони цілком мають справлятися з таким завданням", – сказала біологиня в коментарі OBOZREVATEL.

Ситуацію, яка склалася в обласній лабораторії, можна пояснити або поганою організацією діяльності, або працевлаштуванням осіб без відповідної освіти. Півень зазначає, що в країні не вистачає кваліфікованих молекулярних біологів і генетиків, тому проблема з персоналом лабораторій може бути і в інших центрах.

Кваліфіковані фахівці не могли припуститися помилки в тестуванні

"Особливо в провінційних містах така ситуація, безумовно, можлива. Важко знайти людей необхідної кваліфікації, зараз відчутний кадровий голод, тому що природничі спеціальності у нас не популярні, мало студентів їх освоює, а ті, хто й здобуває, то вони йдуть працювати в приватні компанії", – пояснює Півень.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, скандал з ПЛР-тестами на COVID-19 на Дніпропетровщині закінчився звільненням голови обласного лабораторного центру Олександра Штепи.

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