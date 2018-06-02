Скандал в школі Києва через повітряні кульки докотився до Ради

У київській гімназії №107 прозошел скандал через те, що діти нібито скоїли крадіжку повітряних куль.

На інцидент звернув увагу на своїй сторінці в Facebook нардеп від "Самопомочі" Руслан Сидорович.

"В одній з Київських шкіл кілька 13-річних дітей взяли повітряні кульки, які їм роздали на лінійці і вийшли з ними за межі школи. А що тут такого цікавого, запитаєте ви? А то, що директор школи звинуватила їх в крадіжці п'яти гр*баних повітряних кульок", - написав він.

За його словами, до розслідування інциденту залучили поліцію.

"У дітей нервовий зрив, батьки в шоці", - зазначив він.

У той же час, на сторінці Батьки SOS опублікували коментар директора школи Катерини Спітковської, яка стверджує, що все було зовсім не так.

Вона вказала, що ситуація сталася на території гімназії вже після того, як дітей відправили на канікули.

"Четверо дівчат зайшли у внутрішній двір і почали фотографуватися у фотозоні. Після цього вони, щось обговоривши, взяли два великих кулькових букети з фотозоні, оформленої для випускників, і пішли через двір за ворота, потім швидко побігли з букетами", - повідомила вона.

Директор заявила, що як тільки було виявлено зникнення , співробітники на записах з камер спостереження побачили, хто саме забрав букети з кульок.

Пізніше викликали класного керівника і батьків дівчаток.

"Частина батьків сказала, що приїде, частина сказала, що є більш важливі справи. Ми дійсно звернулися в поліцію, адже факт крадіжки відбувся, ця фотозона повинна була прикрашати ще випускні вечори 9 і 11 класів. (Ціна кулькових букетів - 1620 грн.) пояснення від дітей були отримані в присутності педагогів, шкільного психолога і батьків", - додала вона.

Спітковська уточнила, що деякі батьки і діти все визнали і вибачилися, але одна мама залучила до справи адвокатів, оскільки, на її думку, дітей не потрібно було звинувачувати в крадіжці.

"Не було у дівчат ніякого зриву - вони сиділи і грали на телефонах в ігри, сміючись і обговорюючи якісь інші теми. Коли ми сказали, що нам не байдуже, що вони роблять і ким вони виростуть, що ми нервуємо за кожного, хто здійснює проступок, вони заявили, що це наш вибір стати вчителями, і тепер ми повинні нервувати і це наші проблеми", - резюмувала вона.

У коментарях багато заступилися за дітей.

"Шкода діток", "Після свят діти завжди забирали кульки, особисто я забирала", "Це маячня. Кульки були на балансі школи? На них був інвентарний номер? Як можна вкрасти те, чого немає", - написали користувачі.

У той же час, більшість користувачів засудили вчинок дівчаток і вказали, що навіть такий невеликий вчинок можна вважати крадіжкою.

"Сподіваюся, ця ситуація вимагала залучення КОРДу і кульки благополучно повернулися в школу", "Я в шоці, що є люди, які у вчинку дітей не бачать нічого поганого. Дожили. Зупиніть планету, я зійду..." - написали в коментарях.

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