В епіцентрі тифу і чуми без щеплень: українським військовим загрожують "пекельні" хвороби

Міністерство оборони відправило у Демократичну Республіку Конго 250 українських миротворців без важливих щеплень.

Як з'ясувалося, відомство не змогло закупити вчасно вакцини від черевного тифу, холери, легеневої чуми та менінгіту. Через це п'ять місяців українські вертолітники перебувають у зоні, де вирують ці інфекції.

І тільки під тиском громадськості військові чиновники визнали факт грубого порушення. Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Нарешті визнали факт

Тільки минулої п'ятниці, 7 серпня, у Головному військовому госпіталі відбулася нарада за участю представників МОЗ, Офісу президента, UNICEF, командування Головного військово-медичного управління, на якій визнали, що військові відправлені в Конго без необхідних щеплень.

Українські військові у Конго опинилися без щеплень Гордон

"Вони вперше визнали цей факт. До цього вони заявляли, що всі необхідні щеплення є. А у внутрішніх документах вказували, що такі щеплення, як черевний тиф, холера, менінгококова інфекція – будуть робити на місці, у Конго. Насправді це неможливо, бо там, у госпіталі ООН, вакцин немає. І про це наше Міноборони інформували ще у травні", – пояснив OBOZREVATEL представник гуманітарного фонду допомоги військовим, музикант гурту "Антитіла" Сергій Вусик.

Щеплення обов'язкові?

У Міністерстві оборони заявляли, що миротворців відправили зі щепленнями, які обов'язково треба зробити за Міжнародними медико-санітарними правилами. Це жовта лихоманка, гепатит А, В, дифтерія і правець. А ось холера, менінгіт, черевний тиф, легенева чума до цього списку нібито не входять.

Щоправда, це не зовсім так. У разі спалахів або епідемій цих захворювань на територіях робити щеплення потрібно.

Українські миротворці Голос UA

Тим більше, ще 5 травня до Міноборони прийшло повідомлення, в якому зазначалося, що на території Демократичної Республіки Конго спалах чуми, черевного тифу і холери. Причому все це відбувалося безпосередньо в районі розташування бази миротворців.

"До відправки хлопців залишалося 19 днів, вони відлітали 24 травня. Для того, щоб виробився імунітет після уколу, необхідно десять днів. Загалом час виправити ситуацію був. Але ніхто в Міноборони цим не зайнявся. Лише 18 травня глава медслужби МО Хоменко повідомляє керівництву, що військових вакцинують на місці, вже там. Але він свідомо давав неправдиву інформацію, бо чудово знав – у Конго в госпіталі ООН вакцин немає", – каже Вусик.

Також Вусик зазначає, що у МО було кілька варіантів, як отримати такі важливі вакцини. Вони могли звернутися до Червоного Хреста, могли зробити це через закупівлі ООН чи купити препарати за закритою процедурою. Також у приватних компаніях в Україні вакцини були.

Вакцини ЖЖ

Тепер чиновники і медики думатимуть, що їм робити з миротворцями.

Можуть привезти інфекцію?

Небезпека в тому, що, повернувшись додому, нещеплені військові легко можуть привезти з собою інфекцію в Україну. Наприклад, інкубаційний період черевного тифу становить 23-24 дні. І хоча у правилах прописано, що після прибуття військові проходять 20-денний карантин, насправді ніхто цього не дотримується

"У кращому разі карантин проходить 2-3 дні. Далі хлопці контактують зі своїми рідними, користуються водою тощо", – наголошує Вусик.

Повернувшись додому, військові можуть привезти інфекцію Гордон

У Міноборони тим часом повідомили, що посилять контроль за проведенням карантину для військових, які повернуться з Конго.

Волонтерам почали погрожувати

Проблему зі щепленнями для миротворців разом із Вусиком порушив і Тарас Тополя, саме він є представником UNICEF. Обидва вони музиканти гурту "Антитіла".

Однак після першого оприлюднення інформації Тополі почали надходити погрози.

Коли хлопці були у Скадовську на "Чорноморських іграх", фронтмену гурту надійшла СМС.

"Там було зазначено, де і в який час бачили його дітей з нянею. Інформація була точною. Таким чином йому погрожували", – каже Вусик.

СМС із погрозами

А днями Тополя повертався з аптеки ввечері, коли буквально в кількох метрах від нього трапився дивний вибух.

"Здійнялася хмара полум'я. Поруч опинилися двоє свідків, які підтвердили це. Причому на місці не залишилося жодних слідів, і немає ніякого силового кабелю, щоб сказати, що це був вибух кабелю. Викликали поліцію. Тепер у них уже два епізоди у справі – СМС із погрозами і цей вибух", – пояснив Вусик.

Тарас Тополя отримує погрози Крапка

Чому так відбувається, у хлопців є лише припущення. "Можливо, трапився якийсь переділ, вони не змогли закупити на тендерах вакцини, бо не домовилися. Або ми зачепили важливу проблему, через яку хтось втратить посаду", – вважає Вусик.

У Міноборони же, крім того, що посилять контроль за карантином для миротворців, вирішили створити міжвідомчу комісію із залученням громадськості, фахівців у галузі епідеміології для визначення списку необхідних щеплень для миротворців. А також обіцяють внести зміни до закону "Про лікарські засоби", які стосуються закупівель ліків за одноразовим дозволом МОЗ для потреб миротворчого контингенту.

Крім цього, збираються необхідні вакцини закупити через Червоний Хрест і доправити в Конго. Щоправда, на це піде кілька тижнів, а служити військовим залишилося три місяці.

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