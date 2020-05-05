У Кременчуці людей оперував хворий на коронавірус лікар: спалахнув новий скандал. Ексклюзивні деталі

У Центральній районній лікарні Кременчука новий скандал. Тепер стало відомо, що завідувач відділення цього лікувального закладу проводив операції, бувши хворим на COVID-19.

Про це заявили у штабі з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Кременчука. За інформацією структури, хірург порушив заборону МОЗ проводити планові операції. Зрештою обласна комісія прийняла рішення зупинити роботу цієї лікарні.

Детальніше – у матеріалі OBOZREVATEL.

Лікарню хочуть закрити

Як раніше писав OBOZREVATEL, у ЦРЛ Кременчука захворіли на коронавірус майже дві третини медичних працівників. Більшість із них мешкають у самому місті, а не в районі. Тому міська влада зажадала від лікарні списки інфікованих, щоб виявити контактних осіб. Однак ЦРЛ пручалася. І тільки під тиском влади вдалося отримати повні дані про потенційних заражених.

"На сьогодні у нас в Кременчуці 43 хворих COVID-19, і джерелом інфекції для них стала Центральна районна лікарня", – розповіла OBOZREVATEL віце-мер Кременчука, голова міського штабу з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації Ольга Усанова.

Центральна районна лікарня Кременчука kremenchuk-crl.pl.ua

Мер міста Віталій Малецький наполягав на закритті цієї лікарні, оскільки більшість медиків живуть у самому місті, а значить, контактують і заражають саме городян.

Ситуація ускладнювалася тим, що сама лікарня підпорядкована не міській владі, а Кременчуцькій районній адміністрації. Але там від проблем відгородилися. В результаті 4 травня обласна комісія прийняла рішення закрити проблемну установу доти, доки всі її працівники не одужають.

ЦРЛ "Кременчук Тудей"

У лікарні запевняють – хірург не винен

У самій ЦРЛ дані штабу спростовують. Там стверджують, що під час карантину планових операцій не проводили, а хірург востаннє оперував у середині квітня.

"Останню свою операцію він проводив 14 квітня, а не 28-го, як кажуть у мерії. То була екстрена операція. А остання планова відбулася ще до 13 березня, коли почався карантин", – запевнила OBOZREVATEL директор ЦРЛ Марія Ігнатчук.

Центральна районна лікарня Кременчука kremenchuk-crl.pl.ua

Також вона каже, що в їхній лікарні було обстежено лише 69 працівників, і у 28 тест виявився позитивним. "Причому половина із цих 28 не проявляла жодних симптомів. Вони всі перебувають на самоізоляції досі, лише двоє отримали повторний негативний тест і можуть вийти на роботу", – каже Ігнатчук.

За словами директора, лікарня буде закрита на остаточну дезінфекцію після того, як випишеться останній пацієнт. "Коли точно це станеться, сказати складно. Бо дуже погано працює лабораторія. Хворі чекають аналізів по 8-9 днів. Ось 26-го і 28 квітня був узятий матеріал у пацієнтів, і на сьогодні, 5 травня, результатів немає", – продовжує Ігнатчук.

Також директор ЦРЛ вважає – скандал навколо лікувальної установи виник через те, що мер Кременчука давно мріє закрити цю лікарню. "То давня мрія мера. Хоча у нас конкурентоспроможна лікарня з хорошими кадрами", – пояснює керівниця установи.