Селу на Львівщині можуть повернути радянську назву: назріває гучний скандал

Комітет Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування погодився повернути декомунізовану назву селу Мармузовичі на Львівщині.

Якщо парламент підтримає, це село знову стане Андріївкою, що буде прецедентом щодо повернення радянських назв.

Нагадаємо, ще у 2016 році, на хвилі декомунізації, село перейменували, оскільки Андріївкою село назвали в 1946 році на честь загиблого тут комуністичного активіста. Однак місцеві жителі не захотіли миритися з новою назвою. Вони вважають, що їм потрібно повернути Андріївку на честь Андрія Первозванного.

Селу повернуть радянську назву Радіо Свобода

Селян підтримала Львівська обласна рада, а також місцевий священик УГКЦ.

"Соромно, що мої земляки-галичани в такий спосіб можуть запустити процес рекомунізаціі. Соромно, що члени громади на чолі зі священиком УГКЦ говорили, що назва села не має стосунку до комуністів і походить від апостола Андрія. Завтра хтось захоче Дніпро перейменувати в Дніпропетровськ – на честь апостола Петра", – прокоментував у Facebook колишній глава Інституту національної пам'яті й народний депутат від "Європейської Солідарності" Володимир В'ятрович

Сільрада вивіску не змінювала Радіо Свобода

У Комітеті місцевого самоврядування, який підтримав жителів села в поверненні їм старої назви, запевняють, що ніякої рекомунізації не буде.

"Це все маніпуляції. Там немає повернення радянської назви. А є звернення Львівської обласної ради та сільради з проханням дати селу назву на честь апостола Андрія", – заявив OBOZREVATEL депутат "Слуги народу", голова підкомітету із питань адміністративно-територіального устрою Віталій Безгін.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL:

У селі Андріївка Білгород-Дністровського району Одеської області демонтували один із останніх в Україні пам'ятників Леніну.

Чинний спікер Ради, а раніше глава партії "Слуга народу" Дмитро Разумков повідомив, що механізм перейменування міст в Україні в рамках декомунізації потрібно змінити. На його думку, ініціативу щодо перейменування потрібно віддавати в руки людям.

Конституційний Суд дозволив перейменувати Дніпропетровську область на Січеславську. Відповідний законопроєкт був визнаний конституційним.

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