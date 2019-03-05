Скандал навколо Софії Київської: ПЦУ поставила на місце греко-католиків

Синод Православної церкви України відмовив Українській греко-католицькій церкві в проведенні у соборі Святої Софії Київської літургійного богослужіння східного обряду.

Рішення ухвалили на засіданні 4 березня під головуванням митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

У такий спосіб ПЦУ відповіла на звернення предстоятеля УГКЦ Святослава (Шевчука), який в лютому 2019 року запропонував проводити служіння в храмі.

"Констатувати, що протягом тисячоліття собор Святої Софії Київської був і залишається кафедральним собором православних Київських першоєрархів. Вважати корисним зберегти щодо богослужінь у Святій Софії Київській той порядок, який склався до цього часу й позитивно сприймається в українському суспільстві, не провокуючи полеміки або поділів", — вирішили члени Синоду.

pomisna.info

Відповідь буде направлена главі УГКЦ Святославу у формі листа.

Як повідомляв OBOZREVATEL, патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет раніше звернувся до голови УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука у зв'язку з намірами греко-католицької Церкви зробити літургію в соборі Святої Софії в Києві.

Патріарх висловив стурбованість цією подією, оскільки вона могла викликати протистояння між православними і греко-католиками й порушити міжконфесійний діалог в Україні.

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