Скандал навколо Софії Київської: греко-католики поставили крапку в суперечці з ПЦУ

У соборі Святої Софії в Києві 7 квітня не відбудеться богослужіння Української Греко-Католицької Церкви (УГКЦ), незважаючи на те, що воно було заплановано раніше.

Як повідомили в прес-службі УГКЦ, 7 березня відбулася зустріч глави УГКЦ Блаженнішого Святослава з предстоятелем Православної Церкви України Блаженнішим Єпіфанієм.

"Під час зустрічі предстоятелів церков було повідомлено про те, що Софійський собор буде найближчим часом недоступний для богослужінь жодної з церков, оскільки в ньому починаються реставраційні роботи. У зв'язку з цим змушені констатувати, що богослужіння нашої церкви 7 квітня в Святій Софії не відбудеться", - відзначили в УГКЦ.

Представники греко-католиків заявили, що молитвою в цьому храмі хотіли засвідчити церковну спорідненість з "православними братами".

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"Наші Церкви знаходяться тільки на початку цього спільного шляху... Поки цієї єдності ще немає, жодна з Церков-спадкоємців цієї Церкви не може одноосібно займати старовинний собор Софії Київської. Він скоріше повинен бути місцем зустрічі нащадків Київської Церкви, бути закликом і надією на наше поєднання у Христі", - зазначив Блаженніший Святослав.

Як повідомляв OBOZREVATEL, патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет раніше звернувся до голови УГКЦ Блаженнішого Святослава Шевчука в зв'язку з намірами греко-католицької Церкви здійснити літургію в соборі Святої Софії в Києві.

Патріарх висловив стурбованість цією подією, оскільки вона могла викликати протистояння між православними і греко-католиками і порушити міжконфесійний діалог в Україні.

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