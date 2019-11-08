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8 листопада • оновлено в 17:14
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/ Суспільство

Скандал навколо проспекту Жукова в Харкові: суд поставив крапку

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У п'ятницю, 8 листопада Другий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію міської ради Харкова щодо повернення проспекту Григоренка імені Жукова.

Про це в Facebook повідомив активіст, представник Харківського антикорупційного центру Володимир Рисенко.

"Ми виграли апеляцію по Жукову. Рішення вступило в законну силу. Проспекту Жукова в Харкові не буде", – написав він.

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Також адвоката депутат Ігоря Черняка в мережі зазначив, що з моменту проголошення постанови суду вступило в законну силу

"А у нас сьогодні – чергова перемога над Кернесом в суді ... Відтепер - Жукова знову немає на карті Харкова! Дякую колегії суддів по справедливе рішення", – йдеться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Харківська міськрада 19 червня проголосував за повернення назви проспекту Жукова, який в 2016 році був перейменований в проспект Григоренка в рамках декомунізації. Це рішення підтримали 59 міських депутатів, 13 були проти.

Пізніше Окружний адміністративний суд Харкова відмовив провести слухання у справі про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова через "відсутність громадського інтересу".

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Місце
Україна Харків
Тег
Декомунізация
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Одурэнко Олэся
Одурэнко Олэся
Праститутки
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Pooh Vini
Pooh Vini
Мелочь,а приятная
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Предатели и гниды.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Levitsky Valery, конечно, наследников и почитателей бaндepы корежит от одного только имени великого полководца-победителя Георгия Жукова. Ну и ипитесь там, как хотите, небратья. Плевать на вас, вы вонючие предатели и манкурты, продали Россию за 30 серебренников.
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Колобов Макс
Колобов Макс
Levitsky Valery, она о Жукове ничего не знает.
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