Скандал навколо проспекту Жукова: суд Харкова поставив крапку

Харківський окружний адміністративний суд визнав незаконним рішення міськради, на підставі якого проспекту Григоренка повернули колишню назву – Жукова.

Рішення суду оприлюднено в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

"Визнати протиправним та скасувати рішення Харківської міської ради Харківської області, ухвалене на 27-й сесії 7 скликання 19 червня 2019 року, №1667/ 9" Про розгляд електронної петиції", – йдеться в рішенні.

Суд скасував рішення про перейменування проспекту Григоренка на проспект Жукова

Зазначається, що рішення суду ще не набрало законної сили і може бути оскаржене протягом 30 днів із дня винесення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Харківська міськрада 19 червня проголосувала за повернення назви проспекту Жукова, який у 2016 році був перейменований на проспект Григоренка в рамках декомунізації. Це рішення підтримали 59 міських депутатів, 13 були проти.

2 червня в Харкові активісти націоналістичних організацій знесли пам'ятник Жукову.

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