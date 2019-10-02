Скандал із закриттям NewsOne: суд ухвалив перше рішення

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення направила до суду позов із проханням анулювати ліцензію українському телеканалу NewsOne.
Про це повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду Києва.
"НРУТР просить суд анулювати ліцензію на мовлення, видану ТОВ "Новости 24 години"(логотип NewsOne). Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва", – йдеться в повідомленні.
Нині суд вирішує питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі.
NewsOne
Як повідомляв OBOZREVATEL:
5 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про позбавлення ліцензії NewsOne.
Телеканал звинуватили в порушенні абзаців 3 і 4 ч. 2 ст. 6 закону "Про телебачення і радіомовлення", ч. 1 ст. 28 закону "Про інформацію", а також у тому, що NewsOne не виправив свої порушення, які Нацрада зафіксувала в рішенні від 07.02.2019 р. й розпорядженні від 12.02.2019 року.
NewsOne мав намір провести телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".
Однак пізніше телеканал раптово скасував телеміст із Росією, який був запланований на 12 липня, заявивши про тиск.
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