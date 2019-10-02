Скандал із закриттям NewsOne: суд ухвалив перше рішення

Телеканал звинуватили в порушенні абзаців 3 і 4 ч. 2 ст. 6 закону "Про телебачення і радіомовлення", ч. 1 ст. 28 закону "Про інформацію", а також у тому, що NewsOne не виправив свої порушення, які Нацрада зафіксувала в рішенні від 07.02.2019 р. й розпорядженні від 12.02.2019 року.