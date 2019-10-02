Головна Новини
2 жовтня • оновлено в 17:59
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Скандал із закриттям NewsOne: суд ухвалив перше рішення

2.5т Читати матеріал російською

Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення направила до суду позов із проханням анулювати ліцензію українському телеканалу NewsOne.

Про це повідомляє пресслужба Окружного адмінсуду Києва.

"НРУТР просить суд анулювати ліцензію на мовлення, видану ТОВ "Новости 24 години"(логотип NewsOne). Відповідний позов надійшов до Окружного адміністративного суду міста Києва", – йдеться в повідомленні.

Новини
Ведучі NewsOne потрапили в "Миротворець" після скандального телемосту

Нині суд вирішує питання про відкриття провадження у цій адміністративній справі.

NewsOne

NewsOne

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 5 вересня Національна рада з питань телебачення і радіомовлення ухвалила рішення про позбавлення ліцензії NewsOne.

  • Телеканал звинуватили в порушенні абзаців 3 і 4 ч. 2 ст. 6 закону "Про телебачення і радіомовлення", ч. 1 ст. 28 закону "Про інформацію", а також у тому, що NewsOne не виправив свої порушення, які Нацрада зафіксувала в рішенні від 07.02.2019 р. й розпорядженні від 12.02.2019 року.

  • NewsOne мав намір провести телеміст під назвою "Треба поговорити" з пропагандистським каналом "Росія 1".

  • Однак пізніше телеканал раптово скасував телеміст із Росією, який був запланований на 12 липня, заявивши про тиск.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Місце
Україна
Тег
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
1
Смішно
6
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
филипп филипыч
филипп филипыч
беспонтовое дело. не отнимут лицензию. имхо
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
руденко евгений
руденко евгений
филипп филипыч, неизвестно, там есть спорные технические моменты, не имеющие к свободе слова никакого отношения...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel