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/Суспільство

Скандал із "забутими" пасажирами МАУ: в авіакомпанії знайшли рішення

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Пасажирам рейсу PS055 Київ-Одеса, яких авіакомпанія МАУ 26 травня забула в аеропорту "Бориспіль", повернуть вартість невикористаного квитка і виплатять компенсацію в розмірі 250 євро.

Про це повідомляється на сторінці авіакомпанії в Facebook. МАУ вибачилась за допущену недбалість.

"Пасажирам буде повернута вартість невикористаного квитка Київ – Одеса, а також згідно з правилами авіакомпанії МАУ, буде виплачена компенсація в розмірі 250 EUR", – йдеться в заяві.

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Пасажири, яких забули в аеропорту

Пасажири, яких забули в аеропорту

Facebook Олександри Корівник

"Така ситуація виникла з вини співробітників обслуговуючої компанії "Аерохендлінг", за фактом якої наразі ведеться службове розслідування", – відзначили в МАУ.

При цьому в авіакомпанії розповіли, що всім 30 "забутим" пасажирам надали харчування, а також можливість вибрати альтернативний варіант дістатися до пункту призначення. Ті ж, хто вирішив полетіти на наступний день в Одесу, були розміщені в готелі.

МАУ

МАУ

capital.ua

"Зараз авіакомпанія МАУ готує претензію на адресу обслуговуючої компанії "Аерохендлінг" із приводу ситуації, яка виникла 26.05.2019", – заявили в МАУ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, МАУ не вперше опиняється в епіцентрі подібних подій.

У лютому 2019 року довкола авіакомпанії розгорівся скандал із вимаганням грошей із пасажирів за понадліміт за новими правилами.

Раніше також МАУ потрапила в скандал з ручною поклажею. Киянку ледь не пустили на борт літака рейсом до Берліна через суперечки на цю тему.

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Місце
Україна
Тег
МАУ
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