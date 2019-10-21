Гончарук про "Квартал 95": "кожен може жартувати, як йому заманеться"

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук відреагував на скандальний виступ гумористів студії "Квартал 95" спільно із Національним хором України ім. Верьовки під час "Вечірнього кварталу", на якому був висміяний підпал будинку ексочільниці Національного банку України Валерії Гонтаревої.

Він сказав, що радіти з горя інших людей неправильно, втім, кожен може жартувати, як йому заманеться. Відповідну заяву Гончарук зробив, відповідаючи на запитання за підсумками засідання Кабміну 21 жовтня, написала "Українська правда".

"Радіти і сміятися з горя іншого я не вважаю за нормальне. Але у світі є дуже багато сатиричних видань і команд, у яких є різний стиль, тому оцінювати гумор політику, державному чиновнику – це дурний тон. У нас демократична держава, і кожен має право жартувати, як йому подобається", – відзначив він.

Скандал із "Кварталом 95" та хором Верьовки: Гончарук зробив заяву

За словами прем’єр-міністра, якби таке зробили інші гумористи, а не "Квартал 95", то це було би непомічено.

"Зараз в України багато ворогів, і кожну ситуацію намагаються інтерпретувати таким чином, щоб іноді подати президента у неправильному світлі. Я можу сказати, що я неодноразово бачив справжню реакцію Володимира Зеленського на історію з пожежею у будинку Гонтаревої. Ця реакція була абсолютно правильна і людська", – підкреслив Гончарук і додав, що Зеленський не сміявся б з такої ситуації.

Він також відзначив, що сам номеру ще не бачив, тому свою позицію щодо нього озвучити не може, але будь-яке насміхання з пожежі у будинку будь-якого громадянина може лише засуджувати.

Прем’єр-міністр запевнив, що президент разом з правоохоронцями вживає всіх необхідних заходів, щоб розібратися, як виникла пожежа у будинку Гонтаревої.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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