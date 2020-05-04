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4 травня • оновлено в 12:01
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Скандал із карантином у Черкасах продовжився: намічається суд

14.6т
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Черкаська облдержадміністрація підготувала позов із вимогою скасувати рішення Черкаського міськвиконкому щодо ослаблення карантину в обласному центрі.

Про це повідомила пресслужба ОДА. Проти рішення мера Анатолія Бондаренка виступила й головна санітарна лікарка області Людмила Кравченко.

Так, крім вимоги скасування ослаблення карантину в місті, ОДА також хоче призупинити дію рішення міськвиконкому до розгляду справи по суті. Ці заходи покликані не допустити поширення коронавірусу.

Скандал із карантином у Черкасах продовжився: намічається суд

Скандал із карантином у Черкасах продовжився: намічається суд

"У заяві йдеться про скасування рішення як такого, що суперечить рішенню КМУ № 211 від 11.03.2020, постанові № 14 від 27.04.2020 та протоколу № 21 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 КК України)", – повідомляє пресслужба.

На думку ОДА, рішення міськвиконкому також суперечить постанові Головного державного санітарного лікаря, в якій встановлюються вимоги до роботи продовольчих ринків.

Кравченко підтримала протест ОДА та попередила про наслідки передчасного скасування карантину.

"Основне завдання на сьогодні запобігти поширенню інфекції та забезпечити санітарне та епідемічне благополуччя населення на території області. Рішення ж Черкаського виконкому може призвести до ускладнень епідемічної ситуації як у місті, так і в області загалом", – цитує її ОДА.

Кравченко звернула увагу, що в області 70 інфікованих медиків, з них 22% – в Черкасах.

"Працюємо майже цілодобово. Тому зараз зупинити карантинні заходи вважаю недоцільним. Всі країни виходять із карантину поступово, тому переконана, що повинні дотримуватися відповідної постанови Кабінету міністрів", – додала санітарна лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Карантин в Україні
Місце
Україна Черкаси
Тег
карантин
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Комментарии на сайте не модерированы
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Парасюк №2 этот Бондаренко.
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