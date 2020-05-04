Скандал із карантином у Черкасах продовжився: намічається суд

Черкаська облдержадміністрація підготувала позов із вимогою скасувати рішення Черкаського міськвиконкому щодо ослаблення карантину в обласному центрі.
Про це повідомила пресслужба ОДА. Проти рішення мера Анатолія Бондаренка виступила й головна санітарна лікарка області Людмила Кравченко.
Так, крім вимоги скасування ослаблення карантину в місті, ОДА також хоче призупинити дію рішення міськвиконкому до розгляду справи по суті. Ці заходи покликані не допустити поширення коронавірусу.
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"У заяві йдеться про скасування рішення як такого, що суперечить рішенню КМУ № 211 від 11.03.2020, постанові № 14 від 27.04.2020 та протоколу № 21 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 КК України)", – повідомляє пресслужба.
На думку ОДА, рішення міськвиконкому також суперечить постанові Головного державного санітарного лікаря, в якій встановлюються вимоги до роботи продовольчих ринків.
Кравченко підтримала протест ОДА та попередила про наслідки передчасного скасування карантину.
"Основне завдання на сьогодні – запобігти поширенню інфекції та забезпечити санітарне та епідемічне благополуччя населення на території області. Рішення ж Черкаського виконкому може призвести до ускладнень епідемічної ситуації як у місті, так і в області загалом", – цитує її ОДА.
Кравченко звернула увагу, що в області 70 інфікованих медиків, з них 22% – в Черкасах.
"Працюємо майже цілодобово. Тому зараз зупинити карантинні заходи вважаю недоцільним. Всі країни виходять із карантину поступово, тому переконана, що повинні дотримуватися відповідної постанови Кабінету міністрів", – додала санітарна лікарка.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Спершу з'ясувалося, що Черкаська міськрада з 30 квітня виходить із карантину та відкриває роботу об'єктів торгівлі та сфери послуг. Фото відповідного рішення опублікували в мережі.
Після цього міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков пообіцяв жорстко відреагувати на ослаблення карантину в Черкасах, а президент України Зеленський навіть пригрозив Анатолію Бондаренку "юридичними наслідками" за таке рішення.
У відповідь на це мер Черкас заявив, що його не залякати кримінальним переслідуванням за пом'якшення обмежувальних заходів.
А ще трохи пізніше Бондаренко опублікував листування нібито з першим заступником глави ОПУ Сергієм Трофімовим, в якій останній йому погрожував. У пресслужбі ОПУ ж заявили, що Трофімов не спілкувався з мером Черкас за допомогою смс-повідомлень.
Пізніше Бондаренко пояснив, чому змінив свою позицію з карантину в області та зважився почати його ослаблення достроково.
3 травня на вулицях Черкас помітили військову техніку та Національну гвардію.
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