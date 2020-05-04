Скандал із карантином у Черкасах продовжився: намічається суд

Черкаська облдержадміністрація підготувала позов із вимогою скасувати рішення Черкаського міськвиконкому щодо ослаблення карантину в обласному центрі.

Про це повідомила пресслужба ОДА. Проти рішення мера Анатолія Бондаренка виступила й головна санітарна лікарка області Людмила Кравченко.

Так, крім вимоги скасування ослаблення карантину в місті, ОДА також хоче призупинити дію рішення міськвиконкому до розгляду справи по суті. Ці заходи покликані не допустити поширення коронавірусу.

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"У заяві йдеться про скасування рішення як такого, що суперечить рішенню КМУ № 211 від 11.03.2020, постанові № 14 від 27.04.2020 та протоколу № 21 регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій від 30.04.2020 (ч. 1 ст. 325 КК України)", – повідомляє пресслужба.

На думку ОДА, рішення міськвиконкому також суперечить постанові Головного державного санітарного лікаря, в якій встановлюються вимоги до роботи продовольчих ринків.

Кравченко підтримала протест ОДА та попередила про наслідки передчасного скасування карантину.

"Основне завдання на сьогодні – запобігти поширенню інфекції та забезпечити санітарне та епідемічне благополуччя населення на території області. Рішення ж Черкаського виконкому може призвести до ускладнень епідемічної ситуації як у місті, так і в області загалом", – цитує її ОДА.

Кравченко звернула увагу, що в області 70 інфікованих медиків, з них 22% – в Черкасах.

"Працюємо майже цілодобово. Тому зараз зупинити карантинні заходи вважаю недоцільним. Всі країни виходять із карантину поступово, тому переконана, що повинні дотримуватися відповідної постанови Кабінету міністрів", – додала санітарна лікарка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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