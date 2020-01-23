Скандал довкола проспекту Жукова в Харкові: Кернес видав нове розпорядження

Міський голова Харкова Геннадій Кернес знову доручив перейменувати в місті проспект імені генерала Петра Григоренка на честь маршала Радянського Союзу Георгія Жукова.

Відповідне розпорядження №7 він видав ще 20 січня. Документ опубліковано на сайті міської ради.

Зазначається, що харківський мер підписав його "з урахуванням пропозиції, які надійшли під час проведення громадського обговорення".

Геннадій Кернес знову вирішив перейменувати декомунізований проспект у Харкові

Окрім цього, Кернес доручив підготувати проєкт відповідного рішення місьради щодо перейменування проспекту Григоренка на Жукова.

Як відомо, рішення про перейменування також мають ухвалити депутати на сесії Харківської міської ради.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Харківська міськрада 19 червня 2019 року проголосував за повернення назви проспекту Жукова, який в 2016 році був перейменований в проспект Григоренка в рамках декомунізації. Це рішення підтримали 59 міських депутатів, 13 були проти.

Пізніше Окружний адміністративний суд Харкова відмовив провести слухання у справі про повернення проспекту Григоренка імені маршала Жукова через "відсутність громадського інтересу".

8 листопада Другий апеляційний адміністративний суд відхилив апеляцію міської ради Харкова щодо повернення проспекту Григоренка імені Жукова.

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