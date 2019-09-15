"Змушують вчити російську!" У школі в Кропивницькому батьки влаштували війну за мову

У школах Кропивницького назріває мовний скандал. Батьки обурені тим, що їхніх дітей змушують вивчати російську мову, водночас на уроках української в класах по 30 і навіть 40 учнів. У таких умовах вчителі практично не можуть приділяти час кожному учню.

Детальніше про те, як мовне питання призвело до скандалу в школі – у матеріалі OBOZREVATEL.

Російська мова стоїть у розкладі

У школі №16 Кропивницького вже шість років діти вивчають російську. Не скасували її і цьогоріч, навіть незважаючи на ухвалений Закон про мову. Хоча батьки обурюються і вже декілька років виступають проти уроків російської.

Підручник російської мови Parta.ua

"Діти і так завантажені навчанням, домашніми завданнями, а у нас ще й російська мова йде як повноцінний урок. Ми неодноразово зверталися до нашої директорки, але все марно. Та запевняла, що це друга іноземна мова і вона необхідна дітям", – розповіла одна з мам.

"Насправді в шкільній програмі другою іноземною мовою можуть бути німецька, французька, англійська або іспанська. А ось російська у нас є мовою меншин і вивчати його можна, але тільки факультативно", – говорить керівниця ГО "Батьківська рада Кропивницького" Євгена Захарченко.

В управлінні освіти Кропивницького запевнили, що вже провели бесіду з керівництвом цієї школи і пообіцяли, що російську мову все-таки скасують, вона буде лише факультативом.

Натомість у навчальному закладі кажуть, що насправді у них російська викладається як мова нацменшин.

"Так склалося, що наша школа відкрилася в 1973-му році в основному для дітей шахтарів. Вона була російськомовною. З часом ми стали українською школою, але у нас збереглися уроки російської мови. Ще раз кажу, не як другої іноземної, а як мови національних меншин. У нас же багато російськомовних сімей, тому ми повинні були і для них щось дати", – пояснює завучка школи Лілія Селюк.

За її словами, в цьому навчальному році плани вже були складені, коли на початку року розгорівся скандал: "Але оскільки в 7-му класі батьки категорично не хотіли уроків російської мови, то тепер там вона викладатиметься тільки факультативно. Тобто, хто хоче – приходить, хто ні – може йти додому".

Школа №16 в Кропивницького Сайт школи №16

А ось в інших класах російська мова залишилася обов'язковим уроком. "Там обурювався тільки один тато, але ми з ним поговорили і вирішили це питання", – впевнена завучка.

Українську мову вивчають у тісноті

Але проблеми з українською в школах Кропивницького цим не обмежуються. Тепер батьки, та й самі вчителі скаржаться, що, нібито через брак грошей у бюджеті, в цьому році переповнені класи не поділяють на дві групи для вивчення української мови.

"В класах по 30-40 учнів, діти сидять по троє за партою. Це така оптимізація в школах, щоб заощадити гроші. Міська влада батьків запевняє, що жителі Кропивницького і так добре знають українську мову, до 70% учнів вдома спілкуються українською. Тому ділити класи для більш якісного вивчення предмета не потрібно. Але це неправда! Ми чудово знаємо, що Кропивницький – місто російськомовне. Тому потрібно приділяти більше уваги вивченню української", – говорить керівниця ГО" Батьківська рада Кропивницького" Євгенія Захарченко.

За партою по троє учнів ТРК "Україна"

Причина – брак грошей

Подібна ситуація склалася через те, що школи Кропивницького можуть розраховувати на кошти з державного бюджету тільки в разі, якщо в класах буде більше 27 учнів. Ось і пішли на хитрість – з'єднали по два класи.

Начальниця управління освіти Кропивницької міської ради Лілія Костенко запевняє, що не ділять на групи тільки ті класи, де навчаються до 27 учнів.

"Тому що в державному бюджеті передбачена така формула – гроші виділяють тільки в разі, якщо в класах по 28 і більше осіб. У решті випадків все оплачується з міського бюджету. У нас в середньому наповнюваність класів – 23 учні", – запевнила Костенко.

По троє за партою ТРК "Україна"

Однак подібна ситуація не скрізь. У густонаселених районах Кропивницького через брак грошей провели оптимізацію і з'єднали класи. В результаті тут вчаться по 30 і навіть 40 учнів! Діти сидять втрьох за однією партою. І навіть тут українську вивчають всім класом, а не групами, як це повинно бути.

А ось для вивчення іноземної мови, інформатики, для трудового виховання класи все-таки ділять, бо для цього гроші в бюджеті є.

Ще гірша ситуація з групами подовженого дня. Навіть самі вчителі в шоці – на такі заняття приходять по 40 і більше учнів початкових класів. Виконати разом із ними домашнє завдання фізично неможливо.

У групі продовженого дня яблуку ніде впасти ТРК "Україна"

Правда, вчителів і директорів, які підняли цю проблему і пишуть листи, міська влада неофіційно вже попередила про наслідки.

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