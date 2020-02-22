Скалецька в Нових Санжарах: журналіст розповів про карантин міністра

Міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька продовжує перебувати в Нових Санжарах разом з евакуйованими з Китаю в медцентрі Нацгвардії.

Про це повідомив журналіст Олександр Махов в Facebook, який також знаходиться на обсервації. Він підкреслив, що у Скалецької такі ж умови, як і у інших людей.

"Умови такі ж, як і у всіх інших. Їсть те саме, що і ми. Провела дистанційно заняття для студентів. Днем селекторну нараду, так само дистанційно. Увечері зустріч з евакуйованими", – написав він.

Скалецька і Махов Facebook Oleksandr Makhov

Як повідомляв OBOZREVATEL, після протестів в Нових Санжарах Скалецька заявила, що проведе 14 днів разом з евакуйованими з Китаю українцями. Напередодні міністр показала, як пройшов її перший день на карантині в Нових Санжарах.

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