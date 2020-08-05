Скалецька сказала, кому в Україні дістанеться вакцина від COVID-19: на всіх не вистачить

Борис Бондар Суспільство 22:32, 5.08.2020 Оновлено: 23:12, 5.08.2020

Коли вакцина від коронавірусу буде розроблена, Україна не буде закуповувати її в розрахунку на все населення країни.

Про це розповіла в ефірі телеканалу "Україна 24" ексглава Міністерства охорони здоров'я Зоряна Скалецька. Спочатку будуть вакцинувати осіб, які найбільше контактують з іншими людьми.

"Насправді, її (вакцини – ред.) ще немає, і ми не знаємо, коли дійсно вона буде затверджена провідними агентствами в світі як визнана вакцина до застосування", – сказала Скалецька.

Також вона зазначила, що поки незрозуміло, наскільки ефективним виявиться препарат.

"Друге питання – наскільки виробники, яких в світі не так багато, виберуть Україну як одну з перших. Можливо, ми будемо у другому етапі на поставки", – заявила колишня очільниця МОЗ.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Україна може отримати вакцину від коронавірусу навесні 2021 року і нею можна забезпечити 20% населення.

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