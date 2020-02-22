Скалецька показала свій перший день на карантині в Нових Санжарах

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька показала, як минув її перший день на карантині в Нових Санжарах з евакуйованими з Китаю людьми.

За словами чиновниці, вона провела його у вирішенні робочих питань. Відповідне відео Скалецька опублікувала на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Зоряна Скалецька Скріншот відео

"Перший день пройшов переважно в телефоні. Переважно у вирішенні питань, пов'язаних з організацією роботи екіпажу літака і перевіркою готовності закладів охорони здоров'я Полтави приймати у разі необхідності осіб в інфекційні бокси. Досить інтенсивний день, але вирішення більшості питань відбувалося в телефоні й через видачу певних доручень", – зазначила міністерка.

Також вона зняла короткі ролики про умови в своєму номері: показала робочий стіл з коробками документів, ліжко, санвузол і вид з вікна.

Номер Скалецької Скріншот відео

Номер Скалецької Скріншот відео

Вид з вікна на Нові Санжари Скріншот відео

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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