Скалецька показала свій перший день на карантині в Нових Санжарах

Міністерка охорони здоров'я України Зоряна Скалецька показала, як минув її перший день на карантині в Нових Санжарах з евакуйованими з Китаю людьми.
За словами чиновниці, вона провела його у вирішенні робочих питань. Відповідне відео Скалецька опублікувала на особистій сторінці у Facebook (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).
Зоряна Скалецька
Скріншот відео
"Перший день пройшов переважно в телефоні. Переважно у вирішенні питань, пов'язаних з організацією роботи екіпажу літака і перевіркою готовності закладів охорони здоров'я Полтави приймати у разі необхідності осіб в інфекційні бокси. Досить інтенсивний день, але вирішення більшості питань відбувалося в телефоні й через видачу певних доручень", – зазначила міністерка.
Також вона зняла короткі ролики про умови в своєму номері: показала робочий стіл з коробками документів, ліжко, санвузол і вид з вікна.
Номер Скалецької
Скріншот відео
Номер Скалецької
Скріншот відео
Вид з вікна на Нові Санжари
Скріншот відео
Як повідомляв OBOZREVATEL:
після протестів у Нових Санжарах Скалецька заявила, що проведе 14 днів разом з евакуйованими з Китаю українцями.
21 лютого з'явилася чутка про те, що Скалецька терміново покинула Нові Санжари.
Однак вона спростувала цю інформацію і показала фото з місця подій, підтвердивши своє заселення.
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