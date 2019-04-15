"Скабєєвою назвали!" Ще одна журналістка "1+1" публічно підтримала Порошенка

Журналістка телеканалу "1+1" Євгенія Цвєтанська відкрито виступила перед другим туром президентських виборів в підтримку чинного глави держави Петра Порошенка.

Своєю позицією вона поділилася на сторінці в Facebook, відзначивши, що відвідала 14 квітня НСК "Олімпійський", де виступав президент.

"Працюючи фактично серед однодумців біля НСК "Олімпійський", отримала на свою адресу купу прокльонів і криків "ганьба". Навіть Скабєєвою назвали. Знала, що так буде? Знала", - написала вона.

"Кожен з нас повинен відповідати за вибір, який робить. Мій вибір - працювати на 1+1. Не дивлячись на те, що мені соромно за маніпуляції певних програм проти чинного президента. Не дивлячись на те, що вважаю це неприпустимим і небезпечним під час війни" , - підкреслила журналістка.

Євгенія Цвєтанська Facebook Євгенії Цвєтанської

Цвєтанська нагадала, що не може забути певних маніпуляцій свого кандидата перед виборами в 2014-му.

"Як і не можу не визнати, що мою думку можуть розділяти не всі. І головне - пишаюся багатьма своїми колегами, які за 5 років зробили більше для країни, ніж якась жінка, яка комусь крикне в спину " зрадник", - додала вона.

За словами журналістки, "1+1" - це її свідомий вибір з багатьох причин.

"За свій вибір я вигребла свою порцію цілком. А голосує все ж не телевізор, а люди, в цьому нескінченному фейсбучному потоці "хто кого" мені імпонує одне - відкрита публічна відповідальність за свій вибір", - додала вона.

Цвєтанська підкреслила, що буде голосувати за чинного президента.

"Не агітую. Не пояснюю. Не порівнюю. І не сперечаюся в коментарях. Просто відкрито беру на себе відповідальність за свій вибір", - підсумувала журналістка.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Слідом за цим ведуча "1+1" Юлія Бориско відкрито підтримала президента. Вона пояснила, що виступає "за" Порошенко в значенні "за проукраїнську Україну" – з повагою до його світлої сторони".

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