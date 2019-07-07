Грузинський ведучий Георгій Габунія обматюкав главу Росії Володимира Путіна в ефірі телеканалу "Руставі 2".

У кінцівці авторської програми "Постскриптум" він яскраво продемонстрував своє ставлення до лідера країни-агресора у вкрай жорсткій і нецензурній формі (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Я хочу передати величезний привіт нашому великому другу, президенту Росії Володимиру Володимировичу Путіну. Вовочка, с*ка ти бродяча... На нашій красивій землі немає місця такому убогому створінню, такому виродку як ти..." — сказав Габунія.

"Ти — смердючий окупант. Пішов ти в д*пу, Володя! Іди на х*й разом зі своїми рабами!" — сказав ведучий, побажавши горіти у пеклі загиблим батькам Путіна.

Габунія обматюкав Путіна Obozrevatel

Генеральний директор телекомпанії "Руставі 2" Ніка Гварамія засудив нецензурну лайку Габунії, проте відмовився вибачатися за мат на адресу Путіна, зазначивши, що підтримує позицію ведучого.

На слова ведучого відреагувала також пропагандистка Кремля Ольга Скабєєва, звинувативши його у провокації.

"Гидота і вульгарність! Нехай грузинський міністр прокоментує, який не хотів розривати торговельні зв'язки з Росією. І грузинський президент нехай теж висловить свою думку. Самі пиляйте сук, на якому сидите", — сказилася вона.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі також засудила "словесну агресію" ведучого, однак від вибачень утрималася.

"Заява йде врозріз із усіма грузинськими традиціями, служить лише поділу і підвищення напруженості в країні, з Росією і в регіоні", — написала вона.

Однак прем'єр-міністр країни Мамука Бахтадзе радикальніше засудив телеведучого, пригрозивши, що "не залишить це без реагування".

Увага, відео 18+

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше пропагандистам Росії влаштували "теплий прийом" у Мінську, обматюкавши Путіна. Його обзивали х**лом — словом, яке вже давно закріпилося стосовно нього в Україні.

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