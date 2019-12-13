СІЗО-готелі для елітних злочинців: в Україні планують закрити частину в’язниць

В Україні мають намір скоротити кількість в’язниць і слідчих ізоляторів тимчасового утримування, але водночас створити і нові, які нагадуватимуть міні-готелі, щоправда, з посиленою охороною.

Про це заявив міністр юстиції Денис Малюська, пояснивши все необхідністю поліпшити ситуацію в пенітенціарній сфері. Своїми планами він поділився у "Сніданку з 1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"В'язниць у нас надто багато, і це дорого коштує – їх утримувати. Чимало не заповнені навіть наполовину, відповідно, з метою економії бюджетних коштів, ми плануємо значно скоротити кількість установ, де перебувають ув'язнені і сконцентрувати фінансування на тих, які залишаться", – розповів міністр.

В Україні планують закрити частину в’язниць і створити приватні СІЗО

За його словами, це дозволить підвищити стандарти, а також заробітну плату тих, хто там працює. Але процес будівництва нових установ займе щонайменше 4-5 років.

"Такі СІЗО будуть під українською юрисдикцією. Це ідея, ми зараз розробляємо нормативно-правові акти під них. Це можливість залучення приватного капіталу у цю сферу. Ми б хотіли почати всі проєкти, зокрема й щодо приватних СІЗО уже наступного року", – додав він.

Міністр підкреслив, що вони нагадуватимуть гарні готелі з посиленою охороною і зі спеціальним режимом.

"Приватні СІЗО зможуть генерувати нам доходи, які ми направлятимемо на поліпшення умов у звичайних таких установах, а також дозволять розвантажити СІЗО, які зараз переповнені у Києві, Херсоні та Одесі", – пояснив Малюська.

Як писав OBOZREVATEL, у Кабінеті міністрів повідомили, що мають намір створити належні умови для утримання засуджених та розширити перелік видів покарань, не пов'язаних із позбавленням волі. Йдеться про приватні слідчі ізолятори.

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