"Ні для кого не секрет": Сивохо звинуватив українську армію в мародерстві на Донбасі

Колишній радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо заявив, що українські воїни на Донбасі нібито причетні до мародерства покинутих переселенцями будинків.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, додавши, що його дві квартири в окупованому Донецьку, за якими наглядають "небайдужі громадяни", така доля оминула (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Мене минула чаша ця. Хоча дуже багато знайомих, у яких були і будинки, до того ж у зоні бойових дій. І хто розграбував – ще велике питання. Варіантів два: дві сторони", – сказав Сивохо.

Сергій Сивохо

Водночас на запитання-уточнення від журналістки про те, кого він має на увазі – терористів, бойовиків, або ж українську армію, добровольців – ексрадник секретаря РНБО відповів, що "і тих, і тих".

"Тому що ні для кого не секрет, що на "Новій пошті" висіли оголошення щодо пральних машинок, які відправлялися звідти: "Прохання зливати воду перед відправленням в Україну", – висловився Сивохо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо похвалився тим, що 9 травня "його команда" в окупованому Донецьку вшанувала пам'ять загиблих у Другій світовій війні.