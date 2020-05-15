"Ні для кого не секрет": Сивохо звинуватив українську армію в мародерстві на Донбасі

Сивохо звинуватив українську армію в мародерстві на Донбасі

Марина Ліснічук Суспільство 20:31, 15.05.2020 Оновлено: 21:01, 15.05.2020

Колишній радник секретаря РНБО України Сергій Сивохо заявив, що українські воїни на Донбасі нібито причетні до мародерства покинутих переселенцями будинків.

Про це він розповів в інтерв'ю журналістці Олесі Бацман, додавши, що його дві квартири в окупованому Донецьку, за якими наглядають "небайдужі громадяни", така доля оминула (щоб подивитися відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Мене минула чаша ця. Хоча дуже багато знайомих, у яких були і будинки, до того ж у зоні бойових дій. І хто розграбував – ще велике питання. Варіантів два: дві сторони", – сказав Сивохо.

Сергій Сивохо

Водночас на запитання-уточнення від журналістки про те, кого він має на увазі – терористів, бойовиків, або ж українську армію, добровольців – ексрадник секретаря РНБО відповів, що "і тих, і тих".

"Тому що ні для кого не секрет, що на "Новій пошті" висіли оголошення щодо пральних машинок, які відправлялися звідти: "Прохання зливати воду перед відправленням в Україну", – висловився Сивохо.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній радник секретаря РНБО Сергій Сивохо похвалився тим, що 9 травня "його команда" в окупованому Донецьку вшанувала пам'ять загиблих у Другій світовій війні.

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