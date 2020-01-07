Сивохо з УПЦ МП і проросійськими музикантами влаштував марафон на каналі Медведчука

На каналі "112 Україна" УПЦ МП влаштувала телемарафон "Різдво. Люди замість війни. Діти Донбасу", в якому беруть участь радник секретаря РНБО Сергій Сивохо, лідер групи "Братья Карамазовы" Олег Карамазов і народний артист України Володимир Гришко.

Героями сюжетів стали діти, які проживають на лінії зіткнення на Донбасі. Сивохо й Карамазов зустріли їх 6 січня на вокзалі, передає телеканал.

Зазначається, що діти "з благословення митрополита Онуфрія" відвідають Свято-Покровський Голосіївський монастир, центри розваг, театри, музеї, зустрінуться зі своїми ровесниками. Після чого разом із батьками поїдуть у Свято-Успенську Почаївську лавру в Тернопільській області.

Сивохо з УПЦ МП влаштував марафон на каналі Медведчука

"Ми впевнені, що ця добра справа має стати прикладом милосердя, доброго і людського, символом єдності українського народу, що так важливо сьогодні", – заявили Сивохо й Карамазов, яких назвали ініціаторами заходу.

Характерно, що ще в 2015 році Олег Карамазов називав Революцію Гідності 2014 року "божевільною", заявляв про те, що "Україна і Росія – одна велика країна", і втік через Євромайдан до Росії.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Сивохо заявив про необхідність "виправляти помилки, прощати й просити пробачення" в жителів окупованого Донбасу, чим розлютив решту українців.

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