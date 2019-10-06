Ситуація з гуртожитком "Дніпровської політехніки" свідчить про критичний стан інфраструктури — надзвичайна комісія

Зранку 6 жовтня у мерії Дніпра зібралася надзвичайна комісія, до якої входять, зокрема, представники ДСНС, поліції та профільних міських служб. Так, протягом минулої ночі фахівці знімали відмітки руху гуртожитку Національного технічного університету "Дніпровська політехніка".

Надвечір 5 жовтня виявили зміщення будівлі на один сантиметр. Наразі її руху не зафіксовано. Приміщення відключили від комунікацій газо- та електропостачання. В яму засипали 25 кубометрів землі та 10 кубометрів бетону. Проблематика, зокрема Нагірного схилу, відома, – кажуть представники комісії. Нині планують обстежити всі прилеглі будівлі та дослідити тамтешні ґрунти. У тому числі перевірити небезпечні пустоти. Це зроблять за допомогою спеціального обладнання. Також хочуть встановити додаткові маячки на будівлю гуртожитку.

Надзвичайна комісія в Дніпрі

Надзвичайна комісія в Дніпрі

Надзвичайна комісія в Дніпрі

Надзвичайна комісія в Дніпрі

Надзвичайна комісія в Дніпрі

Надзвичайна комісія в Дніпрі

Надзвичайна комісія в Дніпрі

Надзвичайна комісія в Дніпрі

Надзвичайна комісія в Дніпрі

Надзвичайна комісія в Дніпрі

Надзвичайна комісія в Дніпрі

Загалом те, що сталося, — питання критичної інфраструктури міста. Однак на відміну від трагічної ситуації з будинками на житломасиві Тополя у 1997 році, загрозу вдалося виявити вчасно та убезпечити людей. Водночас через пустоти обвали траплялися і на автошляхах. Зокрема, у 2016 році на проспекті Поля в розмиту яму провалився автомобіль, а цьогоріч влітку схожа ситуація сталася і у середмісті Дніпра.

Коли фахівці зможуть зайти під будівлю гуртожитку "Дніпровської політехніки" та оцінити наслідки пошкоджень, комісія визначить орієнтовно через 48 годин. Для студентів, що мешкають у другому гуртожитку, організовано тимчасовий штаб, котрий знаходиться за адресою: просп. Яворницького, 19, корпус № 4 (приймальна комісія), аудиторія № 29. Працює також гаряча лінія: (066) 010 32 31.

Нині рух в обидва напрямки перекрито по просп. Дмитра Яворницького, від вул. Олеся Гончара до вул. Героїв Крут – у напрямку до Пам‘ятника Слави. Також по просп. Гагаріна, від вул Паторжинського до просп. Дмитра Яворницького. Яке фінансування виділять на усунення проблеми та звідки братимуть кошти, буде відомо після остаточних висновків. Для цього зберуть робочу групу з технічних фахівців і спеціалістів із геодезії, а також фінансових експертів, котрі підіб‘ють вартість робіт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Дніпрі ввечері у суботу, 5 жовтня, у другому гуртожитку Національного технічного університету "Дніпровська політехніка" тріснула одна зі стін будівлі.

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