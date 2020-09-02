Ситуація з COVID-19 в Україні різко погіршиться: епідеміолог назвав термін

До кінця жовтня поточного року ситуація з епідемією коронавірусу в Україні може різко погіршитися.

Таку думку в бліцінтерв'ю OBOZREVATEL висловив лікар-епідеміолог, керівник Національної експертної групи з інфекційного контролю (NEGIC) Андрій Александрін. "Я думаю, що в листопаді місяці ми вже зіткнемося з тією ситуацією, як було в Італії або в Іспанії", – попередив він.

Як пояснив медик, через різке зростання кількості хворих на коронавірус, зокрема, у важкій формі в лікарнях буде бракувати ліжок для лікування важких хворих, а також буде дефіцит медичних працівників.

Це може привести до того, що медикам доведеться вибирати, кого з пацієнтів рятувати, а кого – ні.

"На жаль, у нас у суспільстві створюються умови природного відбору. Це не жарти", – підкреслив лікар.

У цьому контексті він заявив, що для запобігання найгіршого сценарію в країні необхідно терміново профінансувати всі соціально-критичні об'єкти – дитячі сади, школи, лікарні, – щоб вони змогли забезпечити себе всім необхідним для виконання всіх санітарних норм на період пандемії коронавірусу.

Повну версію бліцінтерв'ю з Андрієм Александріним незабаром читайте на OBOZREVATEL.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що вакцина від коронавірусу в Україні для масового використання може з'явитися в березні 2021 року.