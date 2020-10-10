Ситуація з COVID-19 в Україні погіршиться, потрібні реанімаційні ліжка, – епідеміолог

Ситуація із захворюваністю на коронавірус та інші гострі респіраторні захворювання в Україні буде погіршуватися, тому до цього мають бути готові як лікарні, так і лабораторії.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла лікарка-епідеміолог Людмила Мухарська. "Мають бути підготовлені як ліжка з киснем, реанімаційні ліжка, так і лабораторна база. Тому що треба буде досліджувати зразки від хворих не тільки на наявність вірусу SARS-Cov-2, а також на наявність збудників грипу й інших респіраторних вірусних інфекцій", – пояснила вона.

В цьому контексті лікарка зазначила, що лабораторні дослідження проводяться щороку в осінньо-зимовий період, але цього разу може виникнути потреба у додатковому лабораторному обладнанні та тест-системах.

"Ці дослідження проводяться на тому самому обладнанні, на якому проводяться на COVID-19, але мають бути інші діагностичні матеріали, тест-системи", – пояснила Мухарська.

Як писав OBOZREVATEL, Всесвітня організація охорони здоров'я зареєструвала два експрес-тести на коронавірусну хворобу COVID-19 , які показують результат через 15-30 хвилин.