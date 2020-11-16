У МОЗ підтримали введення локдауну в Україні за двох умов

Cитуація з поширенням коронавірусу в Україні вийшла з-під контролю, але локдаун в Україні можливий за двох умов.

Таку заяву в коментарі OBOZREVATEL зробила співзасновниця благодійного фонду "СВОЇ", голова громадської ради при МОЗ Оксана Сухорукова. "Ця ситуація вже не розрулиться, вона неконтрольована. Зараз можна просто розтягнути цей спалах у часі й не до такого ступеня навантажувати лікарні. Для цього потрібен локдаун", – уточнила вона.

"Локдаун потрібен лише за двох умов: якщо кисень буде проведений у лікарні та якщо буде підтримка бізнесу", – сказала волонтерка.

У цьому контексті вона нагадала про те, що постанова Кабінету міністрів №1099 про виділення коштів на забезпечення киснем лікарень у регіонах була ухвалена урядом 11 листопада.

Водночас Сухорукова зазначила, що неможливо спрогнозувати, як швидко ці кошти можуть бути освоєні та як швидко проблему з киснем у лікарнях вдасться вирішити. "Це питання наявності кисню, підходів, як проблему, будуть вирішувати лікарні", – сказала вона.

Медикиня також назвала мінімальний термін запровадження локдауну в Україні. "Цей термін має бути достатній для забезпечення ліжок для розірвання ланцюгів зараження. Не менше, ніж 3 тижні".

Як писав OBOZREVATEL, лікар-епідеміолог, голова ГО "Інфекційний контроль" Андрій Александрін заявив, що локдаун, запроваджений в Україні на 2-3 тижні, дозволив би знизити навантаження на систему охорони здоров'я, але є небезпека, що громадяни будуть ігнорувати обмежувальні заходи.