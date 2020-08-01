Ситуація з COVID-19 в Україні може стати критичною: лікар назвав термін

У жовтні ситуація з коронавірусом в Україні може стати критичною, так як буде перетинатися з сезонними хворобами.

Таку думку в бліц-інтерв'ю на телеканалі Obozrevatel TV висловив лікар-інфекціоніст, колишній глава Центру громадського здоров'я України Володимир Курпіта. "Найбільш критично, скоріш за все, буде десь у другий-третій тиждень жовтня, коли традиційно розпочинається сезон гострих респіраторних захворювань", – уточнив він.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

За оцінками медика, станом на 1 вересня ситуація буде приблизно такою ж, як в кінці липня. У той же час він спрогнозував невелике погіршення на півдні країни за рахунок туристичного сезону і напливу відпочиваючих.

Курпіта додав, що Київ також залишається в зоні ризику, оскільки в столицю традиційно приїжджає багато людей. А в закладах міста та в громадському транспорті якраз і передається вірус.

Як писав OBOZREVATEL, головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що МОЗ готується до другої хвилі коронавірусу в Україні, яка може статися восени.