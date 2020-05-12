Ситуація критична: у Чернівецькій області трапився спалах COVID-19

У Чернівецькій області трапився спалах COVID-19. За 11 травня зареєстровано 72 нових випадки.

До лікарень були доставлені 22 особи, померли три пацієнти. Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

Усього на Буковині вже зафіксовано 2396 випадків захворювання на COVID-19.

COVID-19 в Україні

"Вільними поки залишаються 35% ліжок, відведених для хворих на COVID-19", – зауважено в повідомленні.

Осачук додав, що через критичну епідеміологічну ситуацію в регіоні вирішили не послаблювати режим карантину.

Зокрема, в Чернівецькій області, як і на Рівненшині, продовжили дію обмежень через пандемію коронавірусу, першими ввівши так званий адаптивний карантин.

Нагадаємо, в Україні чотири регіони стали лідерами антирейтингу за зараженням коронавірусом.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на 12 травня у світі коронавірусом заразилися понад 4,2 млн осіб у світі. Найбільше нових випадків зареєстровано в Мексиці – 1305, Бразилії – 451 та Болівії – 275.