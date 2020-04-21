Ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен
Репост сделайте, это важно! Народ, ситуация крайне опасная. Пожар в Чернобыльской зоне не потушен, сейчас там уже работают более 1200 пожарных и прибывают новые колонны пожарных машин. Создан волонтерский штаб, который принимает помощь.
Нужны тушёнка, картошка, крупы, чай, сахар, одноразовая посуда( см список) в больших кол-вах. Я прошу откликнуться поставщиков и тех, кто может закупить. У пожарных нет праздников и сейчас они рискуют жизнью. За неделю мы отправили в зону два груза, но этого мало, пожары продолжаются и много потребностей.
По вопросам пишите в личку. Контакты есть, в зоне пожаров работают очень надежные и достойные люди. Если хотите помочь, моя карта 5358 3853 2000 2464 Монобанк и 5218 5722 2178 3579 приват, Юсупова