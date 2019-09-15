Головна Новини
16 вересня • оновлено в 02:11
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Ситуація катастрофічна: Супрун пояснила, чому в Україні вимирають чоловіки

Читати матеріал російською

Чоловіки в Україні живуть на 10 років менше, ніж жінки, і тому середня тривалість життя в Україні становить лише 72 роки.

Про це повідомила колишній в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун на своїй сторінці в Facebook. За її словами, смертність чоловіків в Україні досягла одного з найгірших показників в Європі. Гірше справи тільки у Росії, Білорусі, Литви, Латвії та Сирії.

"Наприклад, в ЄС різниця становить всього 5,4 року, а середня тривалість життя там - 81 рік", - зазначила Супрун.

"Найчастіше вбивають чоловіків серцево-судинні хвороби. Причина цього в сукупності факторів, які можна узагальнити способом життя. Вбивають чоловіків насамперед алкоголь, куріння, харчування і досить поширене зневажливе ставлення до свого здоров'я. Останнє є чи не найнебезпечнішою тенденцією", - сказала вона.

Новини
Чоловікам на замітку! Супрун розповіла, як побороти облисіння

За словами Супрун, у віці 50 років хоч одну хронічну хворобу мають 37% чоловіків і 47% жінок.

"Але жінки рідше помирають від цього передчасно. Вони частіше користуються медичними послугами, ретельно дотримуються рекомендацій медиків і стежать за своїм раціоном. Те ж саме стосується регулярного вживання алкоголю в надмірних кількостях, а також дотримання базових правил безпеки", - розповіла Супрун.

Ілюстрація

Ілюстрація

podrobnosti.ua

Як писав OBOZREVATEL, у новому звіті ООН "Перспективи світового народонаселення" за 2019 рік йдеться про те, що населення України скоротиться майже на 20% – в 2030 році до 40,88 мільйонів осіб, а в 2050-му – до 35,22 млн.

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал

Особа
Уляна Супрун
Місце
Україна
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
0
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Pavlov Pavel
Pavlov Pavel
Она ещё не уехала? Ее направили явно Украину добить. И это независимая страна?
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel