Ситник захворів на коронавірус – ЗМІ

У директора Національного антикорупційного бюро Артема Ситника виявлена коронавірусна інфекція COVID-19.

Про це повідомляє "Страна" з посиланням на джерела в його оточенні. Відзначається, що хвороба протікає не у легкій формі.

Видання пише, що сам факт хвороби глави Антикорупційного бюро не афішується.

Варто зазначити, що інформація про зараження Ситника з'явилася в ЗМІ ще наприкінці вересня. Однак після цього ніякої офіційної інформації про це не було.

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ятого президента України, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка госпіталізували з двобічною пневмонією. До цього у нього виявили коронавірус.

Нагадаємо, що за останній тиждень коронавірусом заразилося багато інших політиків. Серед них лідер політичної партії "За майбутнє" Ігор Палиця, лідер партії "Слуга народу" і перший заступник фракції Олександр Корнієнко, голова партії "Голос" Кіра Рудик, нардеп від "Слуги народу" і чемпіон світу з греко-римської боротьби Жан Беленюк, нардеп Яна Зінкевич, нардеп від "Слуги народу" Артем Культенко.